Východočeši se dostali do vedení už po pár vteřinách, když se prosadil Sedlák. Buchtele dokázal rychle snížit, ovšem krátce po startu druhé části hosté opět vedli, tentokrát zásluhou Košťálka. Ani tentokrát na sebe nenechalo vyrovnání Řepíkem dlouho čekat, jenže rychle poté se prosadil i Tomášek a Sparta v polovině utkání poprvé vedla. A už to nepustila z rukou. Definitivně byl odpor soupeře zlomen v 50. minutě, kdy se opět prosadil Řepík.

"Byl to dobrý zápas před pěknou kulisou. V první třetině byly Pardubice lepší. Ve druhé jsme začali víc bruslit, bojovat a otočili jsme zápas. Skvěle nám vyšly přesilovky. Ve třetí třetině jsme hráli solidně. Je důležité, že jsme porazili Pardubice i Vítkovice. Dokázali jsme si, že s nimi můžeme hrát. Je to dobře pro sebevědomí i celý tým. Máme z našeho výkonu velkou radost. Je to dobře i vzhledem k nadcházející reprezentační pauze. Posledních pár týdnů jsme tvrdě makali, potřebujeme si odpočinout," těšilo sparťanského kouče Hanse Wallsona.

Slavia si v oranžové zastřílela. Herně to ale nebylo, co chceme, říká Klikorka

"Utkání s výbornou diváckou kulisou. Měli jsme dobrý vstup, v první třetině jsme byli lepším týmem. Bohužel ve druhé třetině hráči cítili křivdy a pramenila z toho frustrace. Udělali jsme pár zbytečných faulů. Víme, jak je na tom Sparta, že má velice kvalitní přesilovku a hráče. Bohužel nás z toho potrestala, dala tři góly v přesilovce, to zápas rozhodlo. Musíme na tomhle zapracovat a všechno mimo hokej musí jít u hráčů pryč. Musíme se jenom soustředit na náš výkon, nenechat se odvádět od hry a dělat takové zbytečné fauly. To nás stálo zápas. V play off se nám tohle stát nemůže," dodal jeho pardubický protějšek Richard Král.

Sparta - Pardubice 4:2 (1:1, 2:1, 1:0)

Branky: 6. Buchtele (Tomášek, Moravčík), 27. Řepík (Kempný, Sobotka), 32. Tomášek (Jandus, Kaše), 50. Řepík (Safin, Kempný) – 1. L. Sedlák (Cienciala, Hyka), 22. Košťálek (Zohorna, R. Kousal). Rozhodčí: Šír, Stano – Svoboda, Šimánek. Vyloučení 3:6. Využití 3:0. Diváků: 16 653.

Sparta: Kovář – Jandus, Němeček, Mikliš, Kempný, Polášek, Moravčík, Krutil – Buchtele, Horák, Tomášek – Safin, D. Vitouch, Vauhkonen – P. Kousal, Sobotka, Řepík – Konečný, G. Thorell, Kaše.

Pardubice: Will – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, J. Kolář, Bučko – Cienciala, L. Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Paulovič, Poulíček, T. Zeman – Mandát, A. Musil, Vondráček.

Kolín neměl šanci. Slávisté mu ve speciálních dresech nasázeli šest gólů