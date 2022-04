Sparťan Sobotka otevřel skóre už ve třetí minutě, ale jinak se úvodní část domácím příliš nepodařila. Potrestáni za to byli vyrovnáním svého někdejšího dlouholetého spoluhráče Pecha.

"Bylo to vyrovnané utkání, což jsme i čekali. Budějovice hrají výborně. Pro nás bylo asi dobré, že jsme byli vždy ve vedení a nemuseli dotahovat. První třetinu jsme hráli hodně špatně, tam jsme ztráceli puky a nabídli soupeři spoustu šancí po našich chybách. Od druhé třetiny jsme to zlepšili, ale do dalšího zápasu musíme být kompletně lepší," uznal kouč Sparty Josef Jandač.

Hned po změně stran měli hosté k dispozici trestné střílení, ale Valský jej neproměnil a o chvíli později se prosadil Chlapík - 2:1. Nejlepší kanonýr i nejproduktivnější hráč základní části čekal paradoxně na gól skoro měsíc.

"Čekání bylo dlouhé, ale já jsem se nijak nestresoval. Věděl jsem, že když budu hrát svoji hru, gól určitě přijde. Pro nás to byl velmi důležitý gól," těšilo jej.

Sparta urvala první semifinále, Motor udolala o gól. Rozhodl Chlapík

Žádné další góly už nepadly, ale více než patnáct tisícovek diváků se rozhodně nenudilo. V parádní atmosféře si oba celky vypracovaly několik nadějných příležitostí, ale prim hráli brankáři Hudáček s Hrachovinou.

"Oba gólmani chytali skvěle. Náš brankář vychytal i nájezd, což nám hodně pomohlo. Když zachytá dobře gólman, tým se o něj může opřít. Tím pádem můžeme dojít daleko," pokračoval Chlapík a nezapomněl se zmínit i o fanoušcích. "Atmosféra byla super! V aréně bylo trošku vedro, ale jinak si na nic nemůžu stěžovat. Za fanoušky jsme samozřejmě moc rádi. Je to úplně něco jiného. Je super, že chodí na zápasy tolik lidí. Věřím, že přijdou v hojném počtu i na další utkání," děkoval.

HC Sparta Praha - HC Motor České Budějovice 2:1 (1:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 3. Sobotka (M. Forman), 25. Chlapík (Buchtele) - 11. Pech (Bučko, Vondrka). Rozhodčí: Pešina, Ondráček - Hynek, Zíka. Vyloučení: 4:4. Bez využití. Diváci: 15.089.

Sparta: J. Hudáček - Němeček, Matuškin, Polášek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina - Řepík, Sobotka, M. Forman - Tomášek, Chlapík, Buchtele - Šmerha, R. Horák, E. Thorell - Dvořáček, D. Vitouch, J. Strnad. Trenéři: Jandač a M. Hořava.

České Budějovice: Hrachovina - Piskáček, Percy, Šenkeřík, Štich, Vráblík, Bučko, Štencel - Gulaš, Pech, Vondrka - Holec, Koláček, Karabáček - M. Beránek, J. Novotný, Valský - J. Ondráček, Pouzar, M. Hanzl. Trenér: Modrý.