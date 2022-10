Sparťané museli neustále dotahovat. K dispozici měli několik přesilovek, jak bylo zmíněno, stříleli dvakrát častěji jak soupeř, ale ani jednou se nedokázali dostat do vedení. Na trefu Horkého odpověděl Konečný, hosté pak šli do rozhodujícího trháku ve druhé části, kterou vyhráli góly Zbořila s Koblížkem. Domácí dokázali už jen snížit na rozdíl jediného gólu, když se ve 49. minutě prosadil Jandus.

"Nehodnotí se mi to úplně dobře, ale z naší strany bylo ve hře i spoustu dobrých věcí. Těší mě, že jsme nic nevypustili a makali až do konce. Když budeme takhle makat dál, určitě překlopíme výsledky na svou stranu. Náš přístup je celkově dobrý, ale efektivita v koncovce nebyla taková, jakou bychom si představovali," řekl k utkání právě střelec druhého sparťanského gólu.

"Góly mohly padnout na obě strany. Kometa využila dvě šance, my naopak žádnou. Soupeř nám odskočil do vedení, ale my jsme nepřestali věřit. Kometu jsme zatlačili, ale bohužel jsme už nevyrovnali," řekl Jandus po utkání, které pro Spartu znamenalo návrat na domácí led po čtyřech zápasech v řadě u soupeřů. "Cestování už bylo docela hodně. Jsme rádi, že jsme se konečně vrátili zpět do domácího prostředí," dodal.

Obrazem: Růžová štěstí nepřinesla. Slavia padla gólem 21 vteřin před koncem

Sparta - Brno 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Branky: 15. Konečný (M. Vitouch), 49. Jandus (D. Vitouch) – 8. Horký (Flek, Holík), 30. Zbořil (Kratochvíl), 36. Koblížek. Rozhodčí: Šír, Obadal – Frodl, Svoboda. Vyloučení 1:5. Bez využití. Diváků: 13111.

Sparta: Kovář – Krejčík, Krutil, Jandus, Němeček, Polášek, Mikliš, Jurčina – Simon, Sobotka, Řepík – E. Thorell, Horák, Tomášek – Forman, G. Thorell, Přibyl – Konečný, D. Vitouch, M. Vitouch.

Brno: Furch – Ďaloga, Ščotka, Kučeřík, Holland, Hrbas, Kundrátek, Gulaši – Flek, Holík, Horký – Koblížek, Strömberg, Zaťovič – Šalé, Sallinen, Kollár – Zbořil, Dufek, Kratochvíl.