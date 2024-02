/FOTO, VIDEO/ Základní část krajské hokejové ligy završila pražská Hvězda na domácím stadionu zápasem proti Junioru Mělník. V normální hrací době se zrodila remíza 3:3 a v nájezdech pak byli úspěnější mělničtí hráči, kteří si tak odvezli bonusový bod.

Z hokejového zápasu Hvězda Praha - Mělník. | Video: Deník/Michal Káva

První třetina přinesla opatrnější hokej a oba soupeři se spíše oťukávali. To, co se nepovedlo za celou úvodní dvacetiminutovku - vstřelit gól - se podařilo hned po 21 vteřinách té druhé. Střelecký účet otevřel Lenc a o pár minut později zvyšoval na dvoubrankový náskok Halman.

Domácí vrátil snížením do zápasu v jeho polovině Čmejla, krátce po startu třetí části bylo srovnáno, když se prosadil Procházka. Devět minut před koncem poslal Mělník znovu do vedení Štrombach a zdálo se, že hosté už vedení udrží. Pět vteřin před koncem ale dokázal srovnat Procházka a šlo se do prodloužení.

Krajská liga: Černošice uspěly v Popovicích a vedou celou soutěž, slaví i Mělník

Zdroj: Deník/Michal Káva

V něm se nikdo prosadit nedokázal, rozhodnout tak musely nájezdy a v nich ten vítězný proměnil mělnický Šťastný.

Hvězda Praha - Junior Mělník 3:4 po sn (0:0, 1:2, 2:1)

Branky: 30. Čmejla (Velas, Procházka), 44. Procházka (Klement, Grim), 60. Procházka (Čmejla, Janásek) - 21. Lenc (Šípek), 28. Halman (Dobrov), 51. Štrombach (Halman, Bílek), rozhodující nájezd Šícha. Rozhodčí: Výborný - Foltýn, Havel. Vyloučení 6:7. Využití 2:0. V oslabení 0:1.

Hvězda: Vokatý - Janásek, Chládek, Strnádek, Adam, Chvála, Grim, Klement - Slavata, Čmejla, Cvikl, Procházka, Hradil, Klečka, Veselý, Velas, Slavík, Jurak, Veverka.

Mělník: Formánek - Palát, Škutina, Bílek, Halman, Šťastný - Šícha, Dobrov, Štrombach, Lenc, Šípek, Stinka, Štajnc.

Hlavní konkurenty máme venku, bude to pro nás výhoda, míní kouč Slavie Totter

Hölsä táhne Slavii ze dna, Eliáš ho překvapil. Dře s námi v posilovně, vypráví