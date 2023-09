/FOTO, VIDEO/ Úctyhodných jedenáct gólů viděli diváci při zápase druhého kola hokejové Chance ligy mezi domácím Vsetínem a Slavií. Hosté vedli už po pár vteřinách, ale ještě do konce první části pětkrát inkasovali, Valaši nakonec vyhráli 7:4. Kapitán Slavie Tomáš Knotek si připsal hattrick.

Atmosféra na Lapači - zápas Vsetín-Slavia | Video: Iva Nedavašková

"Dostali jsme strašně moc gólů, přitom jsme měli dobrý vstup do zápasu. Po krátké chvíli jsme vedli 1:0, bohužel se nám hra sesypala s prvním obdrženým gólem. Přestali jsme si věřit, špatně jsme hráli obranné pásmo, neměli jsme přehled o hráčích soupeře. V první třetině nám napadalo pět gólů a to už se pak na Vsetíně hraje těžko, složitě se to tady otáčí. Vsetín má slušný mančaft," začal své hodnocení Pavel Kolařík, asistent hlavního slávistického kouče Daniela Tvrzníka.

"Pozitivní na tom, že jsme to nezabalili a hráli jsme až do konce. To se ve Vsetíně cení, že jsme se z toho snažili udělat ještě zápas. Měli jsme šance, měli jsme nájezd ze hry, trestné střílení, ale bohužel nám to tam nenapadalo. Myslím si, že byl čas ten zápas chytit a udělat z toho drama až do konce, ale bohužel to nevyšlo," dodal.

Trenéři obou týmů hodnotí utkání:

Zdroj: Youtube

VHK ROBE Vsetín –⁠ HC Slavia Praha 7:4 (5:2, 1:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 4. Půček (Ďurkáč, Hrňa), 6. Hrňa (Ďurkáč), 7. Bērziņš (Jonák, Rob), 11. Půček (Ondračka, Dědek), 13. Kern (Hrňa, Vávra), 21. Jonák (Bērziņš, Rob), 41. Vávra (Smetana, Hrňa) – 1. Knotek (J. Brož), 16. Knotek (Všetečka, Žovinec), 37. Všetečka (Kulda), 42. Knotek.

Střely na branku: 35:28. Vyloučení: 4:7. Využití: 2:0. Rozhodčí: Grygera, Rapák – Kleprlík, Otáhal. Diváci: 2531.

Vsetín: Žukov – Staněk, Ondračka, Smetana, Hryciow, Ďurkáč, Kojo, Petrovický, Š. Jenáček – Jonák, Bērziņš, Rob – Půček, Dědek, Hrňa – Kratochvil, Kern, Jandus – Vávra, Vaňo.

Slavia: Málek – Eliáš, Kremláček, Kajínek, Holý, Žovinec, Křepelka, Stejskal – Průžek, Žejdl, Kulda – Všetečka, Knotek, J. Brož – Strnad, Slavík, Simon – Závora, V. Polák II, Slavíček.

