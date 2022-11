Sparťanský Klub legend se rozrostl.Zdroj: CPAProhra s Pardubicemi přišla po zlepšeném výkonu, ale Pražané už nutně potřebují začít sbírat body. „Myslím si, že jsme neodehráli vůbec špatný zápas. Bohužel se projevilo, že zatímco my nejsme v pohodě, tak Pardubice jsou naopak v laufu a vyhrávají. Na konci si zápas s přehledem pohlídaly. První třetina byla vyrovnaná, ve druhé jsme byli jasně lepšía měli jsme odskočit. Nevyužili jsme přesilovky a z jedné soupeře jsme inkasovali, to bylo rozhodující. Za jeden den se s týmem nic udělat nedalo. Kluci to odmakali, nedá se jim nic vyčíst,“ řekl člen prozatimního trenérského tria Jaroslav Hlinka.

V první části otevřel skóre pardubický Paulovič, Sobotka rychle srovnal a v polovině utkání Horák poprvé poslal domácí do vedení. Sparťané byli v tu dobu lepší, vypracovali si několik šancí a velký tlak, Řepík trefil tyč, ale místo toho, aby utekli do dvoubrankového náskoku, pár desítek vteřin před druhou sirénou srovnal Říčka a rozhodující trefu si na 49. minutu schoval Košťálek.

"Před zápasem jsme si řekli, jak chceme hrát. Nechci říct, že je to vesměs stejný, ale bylo ve hře cítit více života, tlačili jsme se do branky. Bohužel jsme v situaci, kdy uděláme chybu a soupeř ji potrestá. V tuhle situaci uděláme jednu chybu, ať už špatným rozhodnutím nebo faulem a máme tam gól. Vyloučení rozhodují zápasy, zatímco my dostali v oslabení gól, žádný jsme v přesilovce nedali," dodal k utkání sparťanský útočník Vladimír Sobotka.

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 15. Sobotka (Moravčík), 31. Horák (Řepík, Kempný) - 13. Paulovič (Košťálek, Poulíček). 40. Říčka (T. Zohorna, Košťálek), 49. Košťálek (R. Kousal, T. Zohorna). Rozhodčí: Pražák, Šindel - Špůr, Zíka. Vyloučení: 1:5. Využití: 0:1. Diváci: 13.176.

Sparta: Jakub Kovář - Moravčík, Krejčík, Mikliš, Kempný, M. Jandus, Němeček, Polášek - Řepík, Sobotka, Konečný - Tomášek, Horák, E. Thorell - Safin, D. Vitouch, Buchtele - Hauser, G. Thorell, M. Vitouch. Trenéři: Ton a Hlinka.

Pardubice: Will - Košťálek, T. Dvořák, Hrádek, Vála, Nedbal, Bučko - Radil, T. Zohorna, R. Kousal - Matýs, Cienciala, Říčka - Koffer, Poulíček, Paulovič - Urban, Rákos, Rouha. Trenér: Rulík.