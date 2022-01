Přitom to ale vůbec nevypadalo, že by slávisté měli přerušit sérii tří domácích porážek za sebou. Obzvlášť, když v patnácté minutě otevřel skóre ústecký Milfait a nějaký čas to trvalo, než se Pražané dostali zpátky do tempa.

Pomohl jim k tomu vyrovnávací gól Hovorky, po němž převzali aktivitu a začali být pořádně nebezpeční. Výsledkem jejich snažení byl ve 44. minutě vedoucí gól Doležala, ovšem v 53. srovnal D. Tůma.

Zdálo se, že zápas půjde do prodloužení, protože oba celky začaly hrát trochu opatrněji, ale ústecká obrana pak nechala prostor Poletínovi, což se u tak zkušených hráčů nevyplácí. Jeho gól byl vítězným, v poslední minutě se pak do prázdné branky trefil Veber na konečných 4:2.

Venku to šlape lépe. Slávisté přivezli dva body z Prostějova

Slavia - Ústí nad Labem 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

Branky: 26. Hovorka (Knotek, Kružík), 44. Doležal (Hovorka, Veber), 56. Poletín (Knotek, Havel), 60. Veber (Pšenička) - 15. Milfait (Vrdlovec, Bláha), 53. D. Tůma (M. Tůma, Trávníček). Rozhodčí: Sýkora, Valenta – Kreuzer, Polonyi. Vyloučení 4:2. Využití 1:1. Diváků: 636.

Slavia: Michajlov – Veber, Krejčí, Hovorka, Duda, Hrdlička, Havel – Kružík, Knotek, Kafka – Brož, Machač, Šteiner – Soukup, Poletín, Vlček – Kern, Pšenička, Doležal.

Další výsledky: Třebíč - Prostějov 3:0, Vsetín - Šumperk 1:4, Litoměřice - Havířov 6:1, Přerov - Benátky nad Jizerou 2:0, Poruba - Kolín 3:0. Předehrávka: Sokolov - Jihlava 4:0.