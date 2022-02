Oba týmy si byly vědomy důležitosti zápasu a na první gól se čekalo až do závěru druhé části, kdy aktivitu domácích korunoval šikovnou střelou Žejdl.

"Soupeř byl v prvních deseti minutách první třetiny určitě lepší. Měli jsme špatný pohyb, hráli jsme si s kotoučem. Nicméně pak se to srovnalo a už to bylo lepší. Tyto zápasy rozhodují, kdo dá první branku. A my ji dali," hodnotil zápas Jiří Šejba, člen trenérského štábu slávistů.

Vedoucí gól Pražany uklidnil a jakoby i uvolnil nohy a ruce. Pojistku přidal v 57. minutě Knotek a bylo jasné, že cenné body zůstanou v Edenu.

"V poslední třetině jsme měli nějaké šance, ale hlavně do nich moc nepouštěli soupeře, protože jsme věděli, že mají dobré střelce, kteří umějí dávat góly. Bohužel jsme ty naše nevyřešili dobře. V poslední době jsme pracovali na dorážkách, aby to obránci čistili před brankou. Naštěstí jsme to pak za stavu 2:0 už kontrolovali," dodal Šejba.

Slavia - Třebíč 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)

Branky: 38. Žejdl (Machač), 57. Knotek (Kafka, Hejda). Rozhodčí: Pilný, Šudoma – Beneš, Komínek. Vyloučení 3:3. Bez využití. Diváků: 626.

Slavia: Michajlov – Krejčí, Hejda, Barák, Hovorka, Zelingr, Havel, Duda – Kafka, Knotek, Kern – Doležal, Poletín, Ondráček – Machač, Žejdl, Kružík – Šteiner, Všetečka, Brož.

Třebíč: Jekel – Mlčák, Hunkes, Forman, Furch, Poizl, Tureček, Popela – Vodný, Bittner, Psota – Šťovíček, Nedvídek, Střondala – Meluzín, Michálek, Sklenář – Krliš, Gajarský, Lang.