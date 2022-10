„Zápas jsem si užil až nad očekávání. Odmala fandím Nashvillu. Získal si mě v době, kdy tam hrávali Vokoun, Židlický, Erat, Schnabel a několik Slováků. Kdyby tu nehrál můj oblíbený tým, tak bych buď nešel vůbec, nebo bych si to určitě tolik neužil,“ vyprávěl Lukáš z Kladna, kterého potěšily dvě výhry Predators.

Největší zážitek si ale odnesl ještě z předzápasového tréninku, který se v O2 areně konal ve čtvrtek. „Nejvíc jsem si užil čtvrteční návštěvu zákulisí a šaten. To byl neuvěřitelný zážitek,“ pochlubil se.

„Byl to první zápas NHL, který jsem viděl naživo, ale do budoucna bych se určitě chtěl jít podívat i v zámoří, abych mohl porovnat, jak rozdílné to je oproti zápasům v Praze,“ přiznal fanoušek Nashvillu.

Na tribunách se našla ale i řada diváků, kteří na ledové ploše neměli svůj nejoblíbenější tým a přišli se hlavně pobavit hokejem. „San Jose s Nashvillem nejsou zrovna týmy, kterým bych v NHL fandil, ale byla tam vidět kvalita a moc jsem si to užil. Fajn byla i show kolem, i když mám radši evropský styl fandění,“ uvedl Aleš z Českých Budějovic, pro kterého to byla první návštěva utkání NHL.

„Troufám si říct, že ale nebyla poslední. Už v lednu se chystám na pár dní do Calgary, tak aspoň budu moct porovnat klasickou NHL s pražskou zastávkou,“ doplnil.

Na ledové ploše se mu nejvíce líbili Filip Forsberg s Nino Niederreiterem z Nashvillu, vítězství ale více přál Sharks. „Samozřejmě jsem jim fandil, protože tam jsou Češi Hertl se Šimkem. Jinak jsem ale fanoušek New Jersey Devils,“ prozradil Aleš z jihu Čech.

V roli nezaujatého diváka si pak sobotní zápas užil i další fanoušek, který se pro Deník rozpovídal. „Já fandím Dallasu, takže by pro mě byl asi daleko silnější zážitek, kdyby tu hráli Stars. Ještě víc bych si ale přál je vidět přímo v Dallasu, to je můj hokejový sen,“ uvedl Jaroslav z Velkého Přítočna.

„Vidět naživo zápas nejlepší hokejový ligy světa se ale jen tak nepoštěstí, takže jsem si to užil. Samotný hokej pro mě ale byl trochu zklamáním. Zaujala mě taky divadelní atmosféra. Čekal jsem, že za to diváci více vezmou, ale bylo poznat, že spíš než fandit přišli kouknout na prvotřídní hokej. Bylo poznat, že mnoho z nich nemá k jednomu či druhému týmu žádnou emoční vazbu. Nakonec já jsem to měl stejně,“ dodal.

O první zážitek z NHL se pro něj ale nejednalo. „Poprvé jsem byl v roce 2008 také v O2 areně na zápase New York Rangers proti Tampě Bay. Tehdy mi ale bylo jedenáct let a upřímně už si to moc nepamatuju. Snad jen to, že jsem fandil Tampě a jediný gól, který v zápase dala, jsem neviděl, protože jsem stál frontu na toaletu,“ zavzpomínal se smíchem.

Na evropskou zastávku zámořské hokejové ligy ovšem nezavítali jen fanoušci z Čech. V hledišti se sešla pestrá změť hokejových příznivců ze všech koutů Evropy.

„Zápas jsme si moc užili. Jsme fanoušci Nashvillu a v jejich dresech jsme byli dokonce i na mistrovství světa na Slovensku. Když se hrají zápasy NHL v Evropě, tak se snažím zařídit tak, abych se mohl jet podívat. V Praze jsem ale na utkání ještě nebyl,“ prozradil polský fanoušek Robert.

A kdo se mu na ledové ploše líbil nejvíc? „To je přece jasné,“ smál se a prstem ukazoval na jmenovku na zádech, na které stálo jméno Forsberg.

Ze zápasu byl podobně nadšený také Jano, který do Prahy přijel z Rakouska. „Jsem velký fanoušek NHL a myslím, že je skvělé, že se některé zápasy hrají v Evropě. Do Prahy je to z Rakouska kousek, takže jsem nemohl odolat,“ prozradil fanoušek Philadelphie.

„Chtěl jsem hlavně vidět pěkný hokej, ale bylo vidět, že většina lidí v areně podporovala Tomáše Hertla. Mně osobně se líbil Niederreiter, který hrál skvěle, a také Roman Josi. Jeho styl je úžasný,“ doplnil Jano, kterého potěšila i možnost vidět Jaromíra Jágra. Ten se postaral o vhození slavnostního buly.

„Bylo to super překvapení. V Česku je Jágr jako bůh. Před lety jsem ho viděl hrát na mistrovství světa, takže bylo skvělé ho zase vidět. Je neuvěřitelné, že pořád hraje,“ vysekl rakouský fanoušek poklonu české legendě.

Global Series ovšem dokázalo do Prahy přilákat i fanoušky přímo z Ameriky. Do hlavního města České republiky vyrazil třeba i dlouholetý fanoušek Nashvillu Chris. „Každý rok mám celosezónní permanentku na Predators. Na hokeji jsem ale mimo Ameriku ještě nebyl,“ uvedl americký fanoušek.

„V Česku už jsem ale jednou byl. Tehdy jsme projeli osm evropských zemí a z Moskvy přes Kyjev jsme se dostali do Česka. Prahu naprosto miluju,“ doplnil.

Velkou atrakcí byl známý fanoušek Nashvillu, který si říká Predxican. V útrobách i v hledišti O2 arény se fotil s dalšími nadšenými diváky. „Praha se mi líbí, snažil jsem se ji během pár dnů poznat co nejvíc. Určitě bych se rád někdy vrátil, kdyby se ta možnost naskytla," usmíval se při dotazu na svou cestu do hlavního města České republiky.

I díky této evropské zastávce NHL teď možná bude o Praze podobně mluvit ještě více cizinců. Nejlepší hokejová liga světa totiž v českém hlavním městě předvedla parádní show a rozhodně si ostudu neudělala. Hrál se rychlý a útočný hokej a zápasy napsaly několik zajímavých příběhů. Tomáš Hertl se prosadil před domácím publikem hned v prvním utkání a zazářil třeba i nováček v dresu Nashvillu Nino Niederreiter.

Je tak téměř jasné, že NHL do Česka nezavítala naposledy.