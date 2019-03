NHL se vrátí do Prahy. Před domácími fanoušky by měl hrát i Voráček

Do české metropole se má vrátit NHL. Podle zámořských médií by v Praze měly příští sezonu zahájit týmy Philadelphie a Chicaga. Do vysočanské O2 areny se tak slavná hokejová liga vrátí po devítileté pauze.

„NHL v této sezoně sklidila velký úspěch se zápasy ve Švédsku a Finsku a chce na tom dál stavět,“ uvedla kanadská stanice Sportsnet. Šéf NHL Gary Bettman řekl už v listopadu, že v Praze a ve Stockholmu by se mělo sehrát po dvou duelech základní části. Praha opět patří NHL, Vrbata dal Bostonu dva góly Přečíst článek ›

Před domácím publikem by se tak mohl představit třeba Jakub Voráček, Radko Gudas (Philadelphia) a David Kämpf (Chicago). Vyloučena však není ani účast dalších českých hokejistů, jako je Michal Neuvirth, David Kaše a další. Naposledy tu byl New York Rangers Zápasy NHL v Evropě nejsou žádná novinka. V Praze už se ukázaly týmy New York Rangers a Tampy na začátku sezony 2008/2009, o dva roky později pak do O 2 areny dorazila mužstva Bostonu a Phoenixu. Posledním zámořským celkem v Praze byli Rangers, kteří v roce 2011 sehráli přátelský mač se Spartou. Hvězdy NHL jsou v Praze, z tréninku zamíříli na guláš Přečíst článek ›

Autor: Vojtěch Žižka