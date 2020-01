Do elitní zámořské soutěže vstoupil kladenský rodák v roce 2008 v barvách Floridy, později hrál i za Chicago a Winnipeg. S Chicagem získal před sedmi lety Stanleyův pohár. V NHL odehrál 831 zápasů, dalších 47 startů přidal v play off.

Flames podle oficiální stránky NHL za Frolíka získali pozici ve čtvrtém kole letošního draftu. Buffalo ve čtvrtek zároveň poslalo obránce Marca Scandellu do Montrealu a uvolnilo si prostor pod platovým stropem na angažování Frolíka.

Čerstvá posila Sabres má poslední sezonu platný pětiletý kontrakt na 21,5 milionu dolarů a může se 1. července stát nechráněným volným hráčem. Podobně je na tom devětadvacetiletý Scandella, jemuž končí stejně dlouhý kontrakt na 20 milionů dolarů.

"Chtěli jsme získat posilu do útoku. Michael je velice dobrý hráč ve hře pět na pět. Má také vítěznou historii, má zkušenosti z play off a získal Stanleyův pohár," řekl generální manažer Buffala Jason Botterill. Frolík má na kontě v NHL 380 bodů za 158 branek a 222 asistencí, v play off nasbíral 19 bodů za sedm gólů a 12 přihrávek.

"My jsme v posledních týdnech hráli při plném počtu hráčů na ledě docela dobře, ale musíme zlepšit naše speciální formace. Michael může pomoci naší hře v oslabení. Je to křídlo, které může hrát kdekoliv v naší sestavě, a jsme opravdu šťastní, že jsme ho získali," dodal Botterill.

Debut? Zřejmě proti obhájcům

Frolík si v této sezoně připsal v 38 zápasech deset bodů za pět branek a stejný počet asistencí. Za Calgary, kde hrál od roku 2015, nastoupil naposledy na Silvestra a gólem v oslabení nezabránil domácí porážce 3:5 s Chicagem.

Frolík pravděpodobně nestihne po přesunu z Kanady do USA sobotní domácí duel s Floridou. Podle Botterilla je reálné, že bude za Sabres debutovat ve čtvrtek v utkání na ledě obhájce Stanleyova poháru St. Louis.

Scandella si v této sezoně připsal v 31 zápasech devět bodů za tři branky a šest asistencí. Celkem má na kontě někdejší hráč Minnesoty v NHL 549 utkání a 133 bodů za 41 gólů a 92 přihrávek. V play off v 47 duelech skóroval sedmkrát a na 12 branek přihrál.