Stal se tak nejstarším gólmanem v historii soutěže, který si připsal vítězný debut v základní části. "Úžasné. Na tomhle ledě jsem byl mnohokrát bez fanoušků a s nimi je to úplně jiný zážitek. Tohle se mi poštěstí jednou za život," uvedl Ayres, který seděl se svou ženou v hledišti, než se zranil Reimer.

Jako brankář, který měl být pro případ neobvyklé situace v pohotovosti, se šel převléct. Mezitím odstoupil Mrázek poté, co vystartoval do pravého kruhu za nahozeným kotoučem a ve velké rychlosti se srazil s Cliffordem. Českému gólmanovi při střetu odletěla maska a zůstal chvíli ležet na ledě, než zamířil po svých do kabiny.

"Záběry z toho střetu jsem neviděl," řekl Ayres, jehož zastihla zpráva, že půjde do akce, na půl oblečeného ve výstroji. "Někdo za mnou přišel do místnosti a řekl: 'Hej, měl by ses obléct, za chvíli jdeš chytat. Připrav se'. Zůstal jsem lehce v šoku. Bylo to divoké, zábavné," pokračoval.

Povzbuzení od spoluhráčů

Ayres, který příležitostně chytá na trénincích Toronta Maple Leafs i Marlies, podstoupil před patnácti lety transplantaci ledviny. V té době nevěděl, zda vůbec ještě bude hrát hokej. Teď má za sebou úspěšnou premiéru v NHL. "Spoluhráči byli úžasní. Říkali mi, ať si tento moment užiju a že jim je jedno, kolik gólů pustím. Povzbudilo mě to," řekl Ayres, byť výraz tváře trenéra Caroliny Roda Brind'Amoura prý jakoby říkal: "Ach můj bože."

Po jeho nástupu Carolina brzy zvýšila na 4:1, ale Ayres následně pustil první dvě střely. "Vždy jsem si myslel, že pokud tato situace někdy nastane, nebudu nervózní. Ale celou druhou třetinu jsem byl, a to hodně. O přestávce jsem všem říkal, že jakmile vjedeme na led do poslední části, budu už připraven a vychytám výhru," vysvětlil Ayres.

Carolina v úvodu třetí třetiny dvakrát udeřila, přičemž Martin Nečas přidal ve 44. minutě z dorážky uklidňující šestý gól. Ayres chytil v závěrečném dějství všech sedm střel a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. "Ze všeho nejvíc si budu pamatovat spoluhráče, a jak skvěle se ke mně chovali. Neskuteční byli i diváci. I když jsem chytal proti jejich týmu, tak jsem po mém každém zákroku slyšel, jak to oslavují. Úžasné," dodal.

Spoluhráči, se kterými se ještě před zápasem neznal, ho polili po utkání sprškou vody i odměnili pochvalnými slovy. "I pro gólmana NHL je těžké se vrátit po zranění. V prvním zápase se člověk cítí, jako kdyby nikdy předtím nechytal. To, co převedl, je neskutečné. Je to legenda," řekl například Reimer.