Série hokejového play-off Sparty s Třincem se za stavu 3:1 pro Pražany vrátila do O2 arény. Potvrdilo se opět to, co platilo v předchozích zápasech – tedy kdo dá první gól, vyhraje. To se povedlo hostům z Třince. Nic na tom nezměnil ani dvougólový Filip Chlapík. „Není důvod panikařit. Všichni jsme natolik zkušení, že by byla škoda věšet hlavy. Vedeme 3:2 a jedeme dál,“ zůstává pozitivní Chlapík.

Filip Chlapík na tréninku pražské Sparty. | Foto: se souhlasem klubu HC Sparta Praha

Pátý zápas urval Třinec. Jak byste utkání hodnotil?

Bylo to těžké. Věděli jsme, že to bude takhle těžká série. Podruhé za sebou nám utekla první třetina. Je to velká škoda. Ale nic se neděje, pořád vedeme 3:2. Ve čtvrtek jedeme do Třince a budeme to tam chtít ukončit.

Je pro vás vzpruhou alespoň to, že jste byli opravdu blízko vyrovnání?

Škoda to je, ale my, co jsme byli na ledě, jsme věděli, že Jani (Lajunen) do gólmana najel. Takže jsme věděli, že to gól nejspíš nebude. Teď se budeme snažit vyvarovat toho, aby nám utekla první třetina.

Rozhoduje i to, že je opravdu málo přesilovek?

Je jich málo. Když už ji dostaneme, tak by všichni chtěli, abychom ji využili. Třinec je top defenzivní tým. My se gól snažíme dát, ale je to těžké. I tak zůstáváme pozitivní. Podíváme se na to a budeme se to snažit vylepšit, aby to ve čtvrtek dopadlo jinak.

Zdá se, že cestou na Třinec by mohly být dobré přihrávky za obranu.

Je to náš plán. Oni ale hrají opravdu dobře a ne vždy nám to vychází. Kdyby to šlo, tak jsme vyhráli 4:0 na zápasy. Ale děláme, co je v našich silách. Někdy to vyjde, někdy ne.

Třinec zablokoval mnoho střel. Není to už frustrující?

Je frustrující každý zápas, když vedou a stoupnou si do středního pásma a jen blokují. Člověk by chtěl hrát víc hokej. Bohužel je to těžké a góly nepadly. Zase je to něco, z čeho se můžeme ponaučit.

Co předcházelo třetímu gólu Třince, který se nakonec ukázal jako vítězný?

Zase zblokovaná střela, po které nám ujeli a zakončili to dobře. Bůhví co by se dělo, kdybychom dali gól my. Ale moc jsem celou akci neviděl.

Nemůže se vám teď vkrást do hlav nervozita, zvláště když vás ve čtvrtek čeká zápas v Třinci?

V téhle fázi sezony je před zápasem trochu nervózní každý. Kdyby nám někdo před sérií řekl, že budeme vést 3:2, tak bychom to vzali. Není důvod věšet hlavy. Jedeme k nim a zkusíme to ukončit u nich. Ale už ty první zápasy mohly skončit jakkoliv. Pořád jsme pozitivní.