/FOTO, VIDEO/ S velkým odhodláním a ambicemi nastupovali hokejisté Slavie do nové sezony. Její úvod je ale vůbec nezastihl v optimálním rozpoložení a po pěti kolech uzavírají tabulku druhé nejvyšší soutěže s jediným bodem a skóre 12:22. "Jsou to neustále opakující se výpadky, kdy inkasujeme strašně laciné góly a jsme nedůrazní v předbrankových prostorech na obou stranách," hledá příčiny nezdarů trenér Daniel Tvrzník.

Přesilovka Slavie proti Litoměřicím. | Video: Deník/Michal Káva

Jeho svěřenci chtěli prolomit černou sérii v pondělí na domácím ledě proti Sokolovu, ale ten po dvou třetinách vedl už 4:0 a slávisté se do hry dostali až za tohoto stavu, kdy bylo o všem rozhodnuto.

"Do té doby jsme si mysleli, že se to odehraje samo a góly z toho vyplynuly. Při přípravě na zápas si ukazujeme, jak soupeř hraje přesilovku, a pak dostaneme gól ze situace, kterou jsme si ráno čtyřikrát pouštěli. Kluci si musí v hlavách přebrat, že takhle se o body nehraje. Začít hrát v polovině zápasu nestačí," pokračoval kouč.

Hodnocení kapitána Slavie Tomáše Knotka po prohře se Sokolovem:

Že to není ideální si samozřejmě uvědomuje i kapitán týmu Tomáš Knotek."Po čtyřech prohrách jdete do zápasu s menším sebevědomím. Zápas se Sokolovem se nám nepovedl po všech stránkách. Musíme se nad sebou zamyslet. Na druhou stranu není čas věšet hlavy, hned ve středu nás čeká další zápas. Je pořád začátek soutěže, ale neměli bychom si to říkat příliš dlouho," říká.

A jak z problémů ven? "Musíme se nad naší hrou zamyslet a stavět na tom, co jsme proti Sokolovu hráli třetí třetinu. Musíme být aktivnější a chytřejší ve hře, přenést to už do začátku zápasu a ne hrát ve třetí třetině za rozhodnutého stavu," má jasno.

