/FOTO, VIDEO/ Hokejisté Sparty poprvé v sezoně prohráli až v sedmém kole. První říjnový den na domácím ledě nestačili na brněnskou Kometu. Té nedokázali vstřelit ani jeden gól a padli 0:2.

Sparta doma podlehla Brnu 0:2. | Foto: CPA

Do sestavy Sparty se po třízápasové absenci způsobené zraněním vrátil útočník Sobotka. V úvodu při přečíslení Komety neměl přesnou mušku Flek, domácí se do první šance dostali v 5. minutě. Po Krejčíkově přihrávce ohrozil Furcha z pravého kruhu Kestner. Při čtyřminutovém vyloučení kapitána Řepíka se Pražané ubránili, Zbořil svůj průnik totiž nestihl zakončit a Kovář zasáhl. Kometa odolala při Hollandově trestu.

Pražané mohli otevřít skóre ve 23. minutě, kdy se Řepík natlačil před Furcha, ale nepřekonal jej. Při Gazdově vyloučení domácí tlak brankově také nevyjádřili. Největší možnost měl opět Řepík, přehodil si puk do bekhendu, ztroskotal však opět na brněnském gólmanovi. Sparta zůstala v náporu i po skončení početní výhody, Kometa ale držela bezbrankový stav.

Obránce Sparty Michal Kempný hodnotí zápas:

Zdroj: Youtube

Na druhé straně zasáhl sparťanský gólman po střela Fleka, kterému nabil na pravý kruh Zaťovič. V 37. minutě při Mozíkově pobytu na trestné lavici měl velkou příležitost Cingeľ, ale trefil Kováře do masky. Ukazatelem skóre nepohnuli domácí Vitouch ani brněnští Zbořil s Mosesem.

Po 26 vteřinách třetí třetiny už se dočkala branky Kometa. Po Cingeľově dorážce propadl puk za Kováře a nestihl jej odvrátit hokejkou ani Němeček. Sparta si ještě vzala trenérskou výzvu, kvůli tomu, že Pospíšil natlačil Mozíka na gólmana domácích, ale branka platila. Kovář tak inkasoval poprvé po 116 minutách a 53 sekundách.

Hosté poté hráli přesilovku, nejprve trefil tyč v oslabení Buchtele a vzápětí na druhé straně ve velké šanci brněnský Moses. Vzápětí v plném počtu hráčů na ledě zamířil do brankové konstrukce i domácí Krejčík. Při Pospíšilově trestu Furch nadále držel čistý štít.

V 53. minutě za něj sice propadl puk po Irvingově střele, ale z brankoviště ho odvrátil Holland. Brněnské gólmana nepřekonali ani Horák a Sobotka. Při závěrečné power play také Kometa odolala a do prázdné branky navíc přes celé hřiště zamířil Lintuniemi.

Hlasy trenérů po utkání:

Pavel Gross (Sparta): "Gratuluju trenérům a mančaftu Brna, protože si myslím, že vyhráli zaslouženě. My jsme v prvních dvaceti minutách nebyli ve hře. Pak se to trochu zlepšilo, Kovy (Jakub Kovář) pochytal pár šancí soupeře. Někdy se říká, dostaneš to, co si zasloužíš. Dnes bylo Brno v pár věcech lepší. Vyhrávalo souboje tam, kde se mají vyhrávat. My jsme na konci ještě tlačili, ale nešli jsme tomu naproti hned od začátku. Byla nějaká tyčka, před brankou se to vyškráblo, ale byly by to jen výmluvy, kdybychom se toho drželi. Musíme víc pracovat, bruslit a srážet se. Nemělo by to znít jako negativita. Odehráli jsme pár dobrých zápasů, některé jsme urvali a některé jsme ukradli. Musíme tomu jít naproti, být připravení na zápas, všichni ho odehrát dobře a jít si pro to. To udělalo dnes Brno a my to uděláme v úterý (proti Vítkovicím)."

Jaroslav Modrý (Brno): "Byl to vynikající výkon celého našeho týmu podpořený ještě lepším naším gólmanem. V důležitých momentech nás podržel. Někdy, když bojuješ a jsi pokorný, tak se k tobě trošku štěstí přikloní. K nám se přiklonilo při prvním gólu, pak to kluci zase odbojovali. Klobouk dolů, našli jsme cestu k vítězství."

HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)

Branky: 41. Cingeľ, 60. Lintuniemi. Rozhodčí: Hribik, T. Veselý - Lhotský, Hnát. Vyloučení: 5:4. Bez využití. Diváci: 10.554.

Sparta: Jakub Kovář - Mozík, Němeček, Irving, Kempný, Moravčík, Krejčík, Mikliš - Řepík, Sobotka, Chlapík - Kestner, R. Horák, P. Kousal - Hauser, J. Lajunen, Buchtele - D. Vitouch, O. Najman, M. Forman. Trenér: Gross.

Brno: D. Furch - Ščotka, Lintuniemi, Holland, Kučeřík, Gazda, Ďaloga - Moses, Cingeľ, K. Pospíšil - A. Zbořil, Marcinko, Kohout - Flek, Holík, Zaťovič - Jenyš, Zembol, Okál. Trenér: Modrý.