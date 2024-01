/FOTOGALERIE/ Hokejisté Sparty na domácím ledě v této sezoně příliš neprohrávají. To ovšem přestane platit v případě, že do O2 areny dorazí parta z Karlových Varů. Ta vyhrála v neděli odpoledne v rámci 38. kola 4:1, na půdě sparťanů tak vyhráli i druhý zápas sezony.

Extraliga 38. kolo: Sparta - Karlovy Vary 1:4. | Foto: CPA

Obránce Sparty Tomek hned na konci první úvodní minuty zazvonil na tyčku. Do vedení však šli vzápětí hosté, když svou vlastní střelu propasíroval z dorážky za Kořenářova záda Kofroň. Sparta rychle odpověděla, když si pěkně najel do středu za kruhy Krejčík a prostřelil Frodla. Před přestávkou zakončoval Řepík po Irvingově nahrávce, ale Frodl pohotovým zákrokem puk vytěsnil mimo. Sobotkův pokus skončil jen záhy poté na brankové konstrukci.

Ve druhé části byli o poznání nebezpečnější Západočeši. Nejdříve vystřihl krásný slalom útočným pásmem Mikyska, jeho bekhendové zakončení však vykryl Kořenář. O chvilku později se ihned po buly dostal rovněž ke koncovce bekhendem Redlich, gólman Sparty byl znovu připravený. Největší šance Pražanů přišla před polovinou utkání v oslabení, Najmanovu ránu vyrazil Frodl.

Ve 34. minutě měl porci štěstí i Kořenář - Kangasniemi orazítkoval tyčku. Jen krátce nato už se mohli hosté radovat. Plutnarovo nahození přesměroval mimo Kořenářův dosah tečující Černoch a Energie opět vedla. Zvýraznit náskok týmu trenéra Bruka mohl Rachůnek, jenž se dostal k nebezpečné dorážce. Kořenář se ale stihl pohotově přesunout.

Na začátku třetího dějství našel Chlapík krásnou zadovkou Horáka, jenže Frodl si prostor u levé tyčky dobře pohlídal a odmítl vyrovnání domácích. Ti se pak museli bránit po Najmanově faulu, ale oslabení zvládli bez úhony. V končící 48. minutě však Němeček pod tlakem nahrával napříč pásmem, jeho rozehru zachytil Kružík a řítil se sám na Kořenáře, jehož si vychutnal dokonale zvládnutým blafákem.

V dlouhé závěrečné hře bez gólmana už sparťané zápas nezachránili. Místo toho dal hostům jistotu trefou do prázdné branky Procházka.

Hlasy trenérů po utkání

Pavel Gross (Sparta): "Chci pogratulovat Karlovým Varům k zaslouženému vítězství. Všichni jsme dnes viděli, že to nebyl náš den. Myslím, že hosté přijeli s tím, že budou chtít hrát přibližně stejným stylem, jak hráli už prvním utkání tady, které se jim povedlo vyhrát. To jsme jim také relativně brzy dopřáli, i když jsme si k tomu docela dost řekli. Pak už jsme to nedotáhli. I když jsme to zkoušeli, nešlo to naším směrem. Proto Karlovy Vary vyhrály."

Václav Eismann (Karlovy Vary): "Sparta v této sezoně předvádí vynikající hokej. My jsme sem přijeli s velkou pokorou a očekáváním, co se bude v utkání dít. Našemu týmu pomohlo, že jsme šli do vedení. Pak jsme v našich možnostech poctivě pracovali celé utkání. Důležitým momentem byla branka na 2:1. Mužstvo povzbudila a potom jsme byli ochotní a schopní dělat dobře všechny potřebné detaily, hráli jsme také dobře na obou modrých čarách. Odvážíme si pro nás fantastické tři body."

HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 1:4 (1:1, 0:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 7. Krejčík (Sobotka, Němeček) - 4. Kofroň, 35. Černoch (Plutnar), 48. Kružík, 60. O. Procházka. Rozhodčí: Úlehla, Hribik - Hynek, Špůr. Vyloučení: 4:5. Bez využití. Diváci: 8859.

Sparta: Kořenář - Němeček, Krejčík, Irving, T. Tomek, Moravčík, Pavlák - Řepík, Sobotka, P. Kousal - Chlapík, Horák, O. Najman - Forman, Konečný, Buchtele - Hauser, Žmola, Mužík. Trenér: Gross.

Karlovy Vary: Frodl - Huttula, Plutnar, Stříteský, D. Mikyska, Bartejs, Pulpán, A. Rulík - O. Beránek, Černoch, O. Procházka - Kangasniemi, Jiskra, T. Rachůnek - Koffer, Hladonik, T. Redlich - Kružík, R. Přikryl, Kofroň. Trenér: Bruk.

