Slávisté často začnou dobře, dokáží se dostat i do vedení, ale často to v prvním případě nedokáží potvrdit střelecky a v tom druhém pak vedení nedokáží navýšit nebo udržet. „To je problém celou sezónu. Nedaří se nám v utkání soupeřům odskočit. A na druhé straně je pro nás zase jeden inkasovaný gól velká rána,“ přiznává Tomáš Knotek.

Slavia zabrala v Třebíči. Vyhrála po čtyřech prohrách v řadě

Konec roku přitom Slavii vyšel výborně a výhry s Pardubicemi B a Zlínem nalili fanouškům dávku optimismu. Po novém roce ale přišla prohra s Jihlavou a už se to zase vezlo.

„Do utkání s Jihlavou jsme vstoupili dobře, vedli jsme o dvě branky. Potom jsme bohužel dostali čtyři góly a prohráli jsme. Od té doby se v tom vezeme. Jak jsem ale říkal, zápasů je pořád dost a není čas věšet hlavy,“ říká kapitán.

Zdroj: Deník/Michal Káva

„Situace samozřejmě doléhá na celý tým. My lídři jsme ale od toho, abychom tyhle zápasy rozhodovali. A to se nám momentálně nedaří. Pracujeme na tom, aby se to změnilo,“ doplňuje.

I přes aktuální situaci fanoušci za svým týmem stojí, byť mají veliké důvody ke kritice. „Budeme jedině rádi, pokud fanoušci přijdou v co nejvyšším počtu, každého potřebujeme. V kabině se nic nevzdává. Je to o dvou až třech zápasech. Samozřejmě situace není dobrá, ale budeme se snažit dělat maximum,“ vzkazuje jim Tomáš Knotek.

Další domácí kolaps. Slavia padla s Frýdkem a už jí hodně "teče do bot"

Ve středu Slavia hostí od 18 hodin na domácím ledě v Edenu Kolín, v sobotu jede do Litoměřic.

Slavia nedala v Prostějově ani gól. Soupeři jí trochu odskočili

Zdroj: hokej.cz