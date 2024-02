Není snadné dieselový motor rozbíhat za chodu, směje se gólman Kovář

/FOTO, VIDEO/ Je to už pár týdnů, co brankář hokejové Sparty Jakub Kovář pořádně vyděsil fanoušky i své spoluhráče. Po ráně do krku při zápase 12. ledna v Liberci dostal ránu pukem do krku, led opouštěl na nosítkácha následoval převoz do nemocnice. Vše ale dopadlo dobře a poslední lednový den se Kovář opět vrátil do sparťanského brankoviště. Shodou náhod to bylo opět proti Liberci, který na ledě pražské O2 areny padl 1:4.

Hokejový brankář Jakub Kovář v akci. | Foto: CPA

„Bylo znát, že jsem na chví-li vypadl z tempa. V mém věku už není jednoduchý ten dieselový motor rozbíhat za chodu,“ usmíval se. Tehdy mu ale příliš do smíchu nebylo. „Dostal jsem ránu do krční tepny. Bylo to velice bolestivé, ale v ničem mě to neomezuje. Když mě puk trefil, vzalo mi to kyslík, proto jsem se skácel k zemi. Vyšetření ale poté ukázalo, že to nebude nic vážného. Nemohl jsem pak ale pořádně otáčet hlavou a měl jsem hodně oteklý krk. Také se mi dobře nejedlo a měl jsem malé bolesti hlavy,“ vrací se zkušený brankář k událostem v polovině ledna. Přestupová bomba! Do Sparty přichází Zack Kassian, parťák a ochránce McDavida Proti Liberci to pro něj byl ideální start. Severočeši ho totiž zejména v první polovině střelecky hodně šetřili. „Byl spíš o trpělivosti, abych byl připraven na důležité chvíle zápasu. Asi nejdůležitější moment byla ubráněná přesilovka ve druhé třetině. Mrzí mě obdržený gól v první minutě třetí třetiny. Tím se zápas dost zdramatizoval, ale za kluky jsem moc rád, že jsme dokázali vyhrát,“ vypráví Kovář. Skalp lídra! Slávisté doma udolali vedoucí Porubu gólem Strnada Díky několika porážkám Sparta klesla na druhou příčku a extraligovou tabulku opět vedou Pardubice, aktuálně vedou o osm bo-dů a ještě mají dva zápasy k dobru. A právě na pardubickém ledě se sparťané představí v pátek 2. února. „My jdeme po samotném zápasu, ne po tabulce. Nebo spíš já osobně. Je pro nás důležité, že víme, jaký náskok máme na Třinec, to je důležité. Základ je uhrát čtvrtfinále už po základní části. První dvojka je super. Pardubice nám utekly, mají nějaké zápasy k dobru, ale je nesmysl se na ně soustředit. Musíme se hlavně soustředit na sebe, ale vyhrát na hřišti prvního je vždy velká výzva,“ má jasno Jakub Kovář. Zdroj: Youtube Zdroj: hokej.cz

