V pěti zápasech před nucenou přestávkou si připsal čtyři góly. „Budu rád, když to takhle bude pokračovat,“ usmívá se jednatřicetiletý útočník.

Cítil jste větší tlak, když jste přišel jako nejlepší hráč minulého ročníku?

Myslím si, že ne. Nálepku produktivního hráče jsem měl i jinde, jsem na to celkem zvyklý a vím, že se to ode mě očekává. Pro mě to víceméně žádná změna nebyla, a i já sám to od sebe očekávám, jinak by mě to nebavilo. Mám to takhle odmala nastavené a snažím se to co nejdéle držet a být co nejvíce produktivní.

Co rozhodlo o tom, že nezůstanete ve Frýdku, kde se vám dařilo, ale přesunete se do Prahy?

Jsem Pražák, odchovanec Sparty, a po nějakých deseti letech cestování a stěhování jsem už taky chtěl být doma. S panem Veberem (sportovní manažer Slavie pozn. autora) jsem byl v kontaktu už od prosince, on mi říkal, ať si to rozmyslím. A čím víc se blížil konec sezony, tím víc jsem o tom byl přesvědčený. Slavia je ambiciózní klub a já doufám, že se budeme postupně dostávat nahoru a že se vrátíme třeba i do extraligy.

A daří se, z osmi zápasů jste vyhráli šest a jste mezi nejlepšími v tabulce.

Ze začátku byly zápasy upracované, ale postupem času jsme začali nabalovat jistotu a víc jsme se sehráli. Myslím si, že poslední zápasy byly slušné a díky tomu jsme v tabulce tam, kde jsme. Mohlo by to být samozřejmě lepší, třeba o tři body, ale bereme to a chceme takhle dál pokračovat.

V minulé sezoně jste byl nejproduktivnějším hráčem celé Chance hlavně díky asistencím (celková bilance 23+47), teď jste nejlepší střelec týmu.

Mě hodně baví tvořit hru, ačkoliv jsem často brán jako zakončovatel, já si to o sobě nemyslím. Tady mi to tvoření hry zatím tolik nevychází, a naopak góly vychází na mě, což mě samozřejmě těší a budu jen rád, když to bude takhle dál pokračovat. Vyrůstal jsem na old school hokeji, Patera, Procházka a Vejvoda, kteří si to prostě nahrávali do prázdný brány. To mě vždy na hokeji bavilo, to se mi na hokeji líbilo, a to je taky ta hokejovost.

Jaké jsou vaše osobní ambice pro tuto sezonu?

To je těžká otázka, ale cílem každého je týmový úspěch. Já sám jsem už nějaký týmový úspěch zažil a to pak jde nějaké kanadské bodování a góly stranou. Kdybych měl bilanci 0+3 a postoupili jsme do extraligy, tak by to bylo určitě fantastické, jak pro lidi, tak i pro nás, pro mě a prostě pro všechny. Takže cílem je rozhodně nějaký dlouhodobý týmový úspěch.