"Věděli jsme, že nás čeká důležitý zápas. Myslím si, že to bylo vidět i na ledě. První třetina byla pro nás hodně těžká. Slavia je výborný a zkušený mančaft, který je nějakou dobu pohromadě, a to bylo na ledě hodně znát. Naštěstí se nám závěr třetiny podařil, byli jsme odměněni i gólem a ustáli to. Pak se to začalo otáčet a od druhé třetiny si myslím, že jsme byli trošičku lepší a po zásluze jsme to dotáhli do vítězného konce," komentoval utkání trenér vítězů David Švagrovský.