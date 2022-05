„Rádi dáváme příležitost hráčům, kteří mají ke klubu vztah. Všichni tři mají své kvality na to, aby se v extralize prosadili,“ uvedl k jejich angažování na klubovém webu Petr Ton, sportovní ředitel Sparty.

Brankářský tým pražského klubu rozšíří třiadvacetiletý Adam Brízgala. Talent, který nastupoval odmala za Spartu, byl pravidelně oporou mládežnických reprezentačních výběrů. Před sezonou 2016/17 odešel na zkušenou do Ameriky, v dalším kariérním posunu ho ale přibrzdilo nepříjemné zranění.

Po návratu do Čech se Brízgala připojil ke kladenským Rytířům, se kterými vybojoval postup do nejvyšší soutěže. V ní ale vytáhl úspěšnost zákroků jen na 88,6 %. Poslední ročník strávil v ostravské Porubě, během vyřazovacích bojů už se ale připojil k Pražanům a trénoval s nimi.

Příběh bojovníka pokračuje: Přibyl prodloužil smlouvu se Spartou

„Během playoff se nám Adam skvěle osvědčil. Moc o něj stál i náš trenér brankářů Petr Přikryl. Chtěli jsme ho do Sparty už před dvěma lety, kdy byl ještě pod smlouvou na Kladně,“ odhalil Ton.

Toho těší i návrat devatenáctiletého obránce Michaela Krutila. Hokejový produkt Letňan se do Sparty přesunul v juniorském věku a díky skvělým výkonům se zařadil do mládežnických nároďáků. V sezoně 2019/20 si dokonce zahrál jeden zápas i za áčko Sparty. Po draftu, kde si ho ve čtvrtém kole vybralo Chicago, se pak přesunul za moře do AHL a naposledy nastupoval ve švédské nejvyšší soutěži za Växjo.

„S návratem Michaela Krutila získáváme dalšího šikovného a ofenzivního beka. Slibujeme si od něj, že se prosadí do stálé sestavy. Byl draftovaný, hrál o smlouvu v Americe a dohrával sezonu v jednom z elitních švédských klubů. Je mu stále pouze devatenáct let. Věříme, že ty nejlepší roky nejen ve Spartě má ještě před sebou,“ okomentoval jeho návrat Ton.

Jágrova bankovka už se tiskne, stroje rozjel sám legendární hokejista

Třetí posilou do party je pak ofenzivní talent Ostap Safin. Třiadvacetiletý hráč, který sbíral v mládeži hromady bodů, přišel v draftu do NHL na řadu také ve čtvrtém kole, kde si jej vybral Edmonton. Od sezony 2017/18 nastupoval za mořem a po pěti sezonách se rozhodl pro návrat do svého mateřského klubu, za jehož áčko si poprvé zahrál už v šestnácti letech!

„Ostap se vrací ze zámoří a má předpoklady se prosadit v české extralize. Je to velice talentovaný hráč se skvělými parametry, má dobrou techniku i bruslení. Má šanci prorazit, věříme, že se mu to u nás podaří,“ uvedl na jeho konto Ton.

Sparta získává do svých řad v těchto třech hráčích pořádnou dávku hokejového talentu. Dva hráči prošli draftem do NHL a všichni tři dohromady mají odehráno přes sto padesát utkání za mládežnické reprezentace. Záležet bude, kolik prostoru pod novým trenérem Pavlem Paterou dostanou.

Bude se na to hezky vzpomínat, říká Strnad o extraligovém stříbru