Šmerha byl loni s 28 góly třetím nejlepším střelcem Chance ligy a s 58 body sedmý v bodování celé soutěže. Dvaadvacetiletý slávistický odchovanec pravidelně nastupoval s Petrem Vampolou a Filipem Kuťákem v jednom z nejlepších útoků v lize.

Po úspěšné sezoně využil Šmerha extraligovou nabídku a zamířil do Sparty, která ho nyní v rámci střídavých startů uvolnila zpět do Edenu. „Se Spartou jsme se dohodli na podmínkách a Tomáš se u nás zapojil do přípravy. Nyní by měl být nějakou dobu u nás,“ přibližuje sportovní manažer Jiří Veber.

Šmerhovo další působení ve Slavii bude záviset na jeho vytížení v extralize. Slávisté museli na začátku přípravy odložit první dva zápasy kvůli karanténě, třetí nedávno odvolalo Kladno. Program letních utkání vedení týmu doplnilo ještě jedním, v úterý 8. září pojede Slavia do Tábora.