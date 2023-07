V pondělí oznámila hokejová Sparta, že v jejích řadách končí na vlastní žádost mladý útočník Ostap Safin, který v průběhu března s klubem prodloužil smlouvu. Důvod předčasného konce? Odchovanec pražského klubu by měl mít podle všeho namířeno do Ruska, odkud pochází jeho rodiče. Novým zaměstnavatelem někdejšího mládežnického reprezentanta by se měla stát Lada Togliatti.

Hokejový útočník Ostap Safin už není sparťanem. I přes prodloužení smlouvy skončil odchovanec Pražanů na vlastní žádost. | Foto: HC Sparta Praha

"S Ostapem jsme prodloužili v sezoně kontrakt, měli jsme zájem o jeho setrvání. Bohužel se rozhodl náš tým opustit, v čemž mu nechceme bránit. Přejeme mu hodně štěstí," uvedl na klubových stránkách sportovní manažer Jaroslav Hlinka. Jeho prohlášení doplňovala věta, že o novém působišti čtyřiadvacetiletého útočníka zatím není jasno.

Podle ruských médií by ale Safin měl zamířit do Kontinentální hokejové ligy, konkrétně do klubu Lada Togliatti, která se vrací do KHL po pětileté přestávce, kterou strávila ve Všeruské hokejové lize.

Výhodou pro Safina i jeho potenciálního nového zaměstnavatele je fakt, že by v Rusku nebyl považován za cizince. Sám se sice narodil v Praze, ale jeho rodiče pocházejí z Ruska a do Česka se přestěhovali až ve chvíli, kdy Ostapa čekali. Útočník, kterého v roce 2017 draftoval do NHL Edmonton, tedy vedle českého pasu vlastní i ten ruský.

Připojí se tedy Safin k obránci Davidu Skleničkovi, který po uplynulé sezoně opustil švédské Brynas a zamířil do kazachstánského Barysu Astana, a k Dmitriji Jaškinovi s Liborem Šulákem, kteří v KHL setrvávají? Podle rozhodnutí Českého hokeje mají všichni čeští hráči působící v této soutěži zákaz reprezentovat. Zatímco Sklenička má na svém kontě už starty na mistrovství světa i olympijských hrách, Safin na první šanci v dospělém nároďáku čeká.

A podle všeho bude čekat dál. Potvrdí se spekulace a zamíří skutečně autor 13 kanadských bodů v dresu Sparty do Ruska?