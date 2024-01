"Soustředili jsem se jen na zápas., Máme samozřejmě nějaké změny v sestavě, ale ty potkávají každý tým. Nebylo to proti Vítkovicím lehké utkání, protože jsme potřebovali spoustu štěstí, abychom ustáli jejich přesilovky i tlak ve druhé třetině. Měli hodně střel a šancí, které mohly skončit jinak, takže si výhry moc vážíme," těšilo gólmana Kováře.

Sparta udolala Vítkovice. Díky tomu vede extraligovou tabulku!

Ten měl před sebou větší počet mladších obránců než jindy. A měl pro ně jen slova chvály.

"Já si vzpomenu sám na sebe, když mi bylo dvacet let. Tehdy kluci šli hrát zápas s vědomím, že mají za zády kluka, který nikdy extraligu nechytal. I já jsem potřeboval, aby mi tenkrát spoluhráči věřili. To stejné děláme my, ti kluci jsou profesionálové a ten krok nahoru musí někdy udělat. Pro mě osobně je super být u takových věcí, byla na klucích vidět úleva po výhře. Začali si to užívat, jsem za ně moc rád," usmíval se.

"Mladý hráč si to musí zasloužit. Místa v sestavě se nesmí rozdávat, ale musí si každý hráč svůj flek zasloužit. Ti kluci, kteří šanci dostali, tak si ji zasloužili a pomohli nám vyhrát zápas," dodal.

