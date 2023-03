Hokejisté pražské Slavie si momentálně užívají dlouho dovolenou, aby nabrali sílu, energii a čistou hlavu do přípravy na nový ročník. Ten minulý pro ně byl mimořádně náročný. Ne kvůli tomu, že by za sebou měli dlouhý maraton vyřazovacích bojů, naopak vypadli už v předkole play-off s Jihlavou… uplynulá sezona byla pro slávisty náročná hlavně po psychické stránce. Neustále změny pádů a vzestupů, změna trenéra, úprk do středu tabulky a následný pád a dohrání v útlumu.

"Co se týče psychického tlaku, byla to jedna z nejtěžších sezón, co jsem kdy zažil," přiznává opora týmu Lukáš Žejdl. U něj to bylo horší i kvůli starostem mimo led. "Bylo i hodně mimohokejových věcí, které jsem musel vyřešit, což bylo na mých výkonech půlku sezóny vidět. Zažíval jsem v osobním životě nějaké věci a nebylo to pro mě jednoduché," říká.

Začátek sezony se sešívaným vůbec nepovedl a v polovině října vše vyvrcholilo změnou trenéra. Jiří Veber skončil a na jeho místo nastoupil Daniel Tvrzník. "To je vždy chyba hráčů, ne někoho jiného. My hráči jsme odvolali trenéra, protože jsme neměli adekvátní výkony na to, abychom ho podrželi," nehledá výmluvy Žejdl.

Od změny se hra zlepšila a bodové konto narůstalo. "Vše se úplně do detailu změnilo. I když se prohrávalo, tak jsem věděl, že se to zlomí, což se pak stalo. Druhá část sezóny byla nechci říct skvělá, ale myslím, že jsme předváděli docela útočný hokej," pokračuje.

Lukáš Žejdl v akci.Zdroj: Deník/Michal KávaJak šla základní část Chance ligy do finiše, v jednu chvíli to vypadalo, že slávisté mají na dosah i přímý postup do play-off, tedy umístění nejhůře na šesté příčce. Nakonec z toho byly nervy až do posledního zápasu, který znamenal alespoň účast v předkole.

"Myslím si, že jsme pak měli až moc velké oči . Chtěli do první šestky, protože se okolo ní pohybovali. Nakonec to nevyšlo a šli jsme z desátého místa, protože jsme měli těžký los a chytli trochu smolné prohry," hledá příčiny výpadku na konci základní porce zápasů.

V předkole si to slávisté rozdali s rozjetou Jihlavou, která nakonec byla nad jejich síly. "V play-off už jsme mohli jenom získat, ale my jsme bohužel ten krok neudělali. Vyřadil nás zkušený soupeř," míní Žejdl.

Na všem zlém je něco dobré. Pro slávisty by to mohlo být poučení a také to, že nastavená cesta není špatná a v nové sezoně budou vědět, na co si dát pozor. "Sezona byla obrovsky těžká a myslím si, že i když jsme na tom byli hodně špatně, tak jsme se z toho dokázali vyhrabat na dobrou cestu. Myslím, že tahle sezóna byla práce na tu příští a že se to v ní ukáže," přeje si.

Zatímco ostatní hráči si budou užívat volna, Žejdl se brzy vrátí na led. "Pomáhám trénovat 4. třídu, moc mě to baví a naplňuje. Vidět malé děti, jak z toho mají radost, je nádhera," usmívá se. "Dám si odpočinek maximálně čtrnáct dnů a vrátím se zptáky do práce. Zavřu do posilovny a pak odjedu na dovolenou," dodává.

Uvidí fanoušci Lukáše Žejdla ve slávistickém dresu i v příští sezoně. "Brzy se dozví," vzkazuje jim.

