"Dnes to byl výborný zápas od obou soupeřů. Byl to rychlý hokej, tvrdý. Bylo to o jednom gólu, já jsem rád, že jsme ho dali my a že jsme to nakonec ubránili. Domácí tlačili, ale musím říci, že nám pomohl výborný výkon gólmana, všichni hráči si šli pro to vítězství. V závěru tam byla hromada šancí, tam už je to otázka štěstí. Buď to vyletí ven, nebo vletí dovnitř. To štěstí stálo při nás, proto jsme získali tři body," pochvaloval si Hořava.