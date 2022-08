Inkasovat dvakrát během jedné přesilovky, se moc často nevidí. Přesně tohle se ale stalo Příbrami ve chvíli, kdy naopak mohla srovnat krok s Letňany. Domácí ale dvakrát ujeli a přesné zásahy Pohla a Uhlíka jim dodaly klidný náskok. „Soupeř si hodně hrál s pukem, my jsme byli zodpovědní. Drželi jsme si pozice při oslabení a potrestali jsme je, byť to měli udělat oni,“ poznamenal za Letce Lukáš Kastner.

„Dostat dva góly v naší přesilovce, to se nesmí stávat. Nevím, co se stalo. Trošku jsme polevili napadalo nám to tam. Rozhodla třetí třetina, protože první a druhou jsme hráli vyrovnaný hokej,“ mínil za hosty Tadeáš Pinkas.

Příbram se přitom oklepala z první dvougólové ztráty a podařilo se jí vyrovnat v přesilovce. Parádně o tyč se trefil Zedek, který v minulosti hrál právě za Letňany. Domácí ale vrátili úder, když druhým gólem v zápase jim vrátil vedení Kastner. „Trošku je to položilo, ale se štěstím. Udělali chybu v rozehrávce, které jsme využili. Pak už jsme zodpovědně bránili a dotáhli zápas do konce tak, jak umíme,“ liboval si útočník Letňan. „Na střídačce jsme si řekli, že zabereme a střídání na to jsme dostali na 3:2, takže sebevědomí nám šlo dolů,“ poznamenaml Pinkas.

I on znal letňanské prostředí dokonale, vždyť se na zdejším ledě učil hrát hokej. „Začínal jsem tady od přípravky do dorostu. Pamatuji si všechno, znám sušárny, šatny. Mám tady kamarády,“ konstatoval nyní už 21letý hokejista ve službách Příbrami. I on musel skousnout porážku 2:6.

Na obou stranách by ale fanoušci hledali největší hvězdy marně. Jednu z posledních možností tak dostali hráči, kteří bojují o místo v sestavě. „Obě dvě mužstva byla oslabená. My jsme ale k utkání přistoupili zodpovědněji, hodně z obrany, drželi jsme se stanovené taktiky a vyplatilo se. Byli jsme úspěšnější v koncovce,“ řekl Kastner. I na příbramské střídačce chyběla řada klíčových jmen. Na ledě chyběli stále zraněný Josefus, Kafka, Eret, Malý. Jak prozradil generální manažer Miroslav Bláha, tak v duelu s Letňany šlo hlavně o vyzkoušení hráčů, kteří jsou na zkoušce. Hosté navíc už v průběhu první třetiny přišli i o Josefa Saňu, jehož sražený kotouč trefil do rtu a musel jít na šití.

Letňany – Příbram 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 6. Arnošt, 24. Kastner (Uhlík), 38. Kastner, 48. Havelka (Uhlík, Pejchal), 52. Pohl (Řepík), 52. Uhlík (Pejchal, Patzelt) – 29. Bečvář (Pinkas, Jelínek), 34. Zedek (Káník). Vyloučení: 5:6 navíc Kolářik (LET) a Hlaváček (PRI) do konce utkání. Využití: 2:1. V oslabení: 2:0.

Letňany: Brázdil (Zeithaml) – Lytvynov, Pohl, Kolářík, Havelka, Chalupa, Mikulec, Gurjevskij, Patzelt – Uhlík, Arnošt, Pejchal – Řepík, Kastner, Staněk – Hozák, Labužík, Vacín – Dobrov.

Příbram: Šorf (Jiroušek) – Zedek, Zdeněk, Brzák, Rudovský, Hlaváček, Vinš – Procházka, Gengel, Saňa – Bečvář, Jelínek, Pinkas – Furch, Matějka, Beneš.