Z druhého prodloužení uběhla jediná minuta a hokejisté Sparty se v ní stihli hned dvakrát radovat z gólu. Nejdřív Vladimír Sobotka orazítkoval konstrukci liberecké branky tak přesvědčivě, že ruce (některých) Pražanů letěly nadšeně ke stropu O2 areny. Že by výhra?

Puk se ale nedočkavě odrazil zpět do hry. Sparťané se ihned oklepali, znovu se ho zmocnili a pokračovali v přesilovkové kombinaci mezi zkoprněle působícími Bílými Tygry, až Michal Řepík tečoval ránu Jana Košťálka. Teď už mohla domácí radost propuknout naplno a definitivně. Bylo hotovo, alespoň do úterý…

„Stál jsem u brankové čáry a věděl jsem, že kotouč trefil spojnici. Naštěstí jsme pak puk udrželi v útočném pásmu a přišla dobrá střela a teč Řepy,“ popsal rozhodující situaci Roman Horák. Sparta tak v čase 81:00 slavila výhru 3:2 a odvrátila už druhý liberecký mečbol.

Klidně to však mohlo dopadnout naopak. V O2 areně se hrál vyrovnaný duel, kterému by slušela vyprodaná hala. „Byl to skvělý zápas. Z obou stran se mi to strašně líbilo,“ hodnotil trenér vítězů Miloslav Hořava.

Jeho svěřenci šli do vedení už v 9. minutě po střele Adama Poláška, hosté z Liberce ale dokázali skóre otočit. Nejdřív na konci druhé třetiny vyrovnal Ondřej Vitásek a v 47. minutě pak Bílým Tygrům přiblížil postup na dohled Michal Birner.

V tu chvíli sparťanům nezbývalo než vrhnout zbývající síly do zoufalého náporu. Gól na 2:2 přišel: postaral se o něj důrazný Horák. A pak už se šlo do prodloužení…

Hosté poté neskrývali rozladění. „K pánům v pruhovaném se nemůžu vyjadřovat, ale když se podívám na statistiku zápasu, tak od našeho vyrovnávacího gólu měla Sparta snad pět přesilovek,“ krčil rameny liberecký kouč Patrik Augusta.

Jedno drama skončilo, další je na obzoru. Bílí Tygři mají do finále pořád o krůček blíž a v úterý se bude hrát na jejich ledě. „Je to jenom takový střípek a máme před sebou další zápas,“ varoval Hořava. Zadaří se do Spartě třetice?