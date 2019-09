Podle sázkových kanceláří je dokonce z party kouče Uweho Kruppa hlavní favorit extraligy. Sparťané se výzvy nebojí. Do sezony vstupují i se sebevědomým heslem „Spartu nezastavíš“.

„Vždy jsou tu nejvyšší očekávání a my poslední měsíce věnovali tomu, aby se je podařilo naplnit. Společný cíl je jasný. Hrát na nejvyšších příčkách tabulky a poté bojovat o titul,“ ohlásila nová generální manažerka Barbora Snopková Haberová.

Ta nastoupila do funkce krátce poté, co klub změnil majitele. Od Petra Břízy koupila klub investiční skupina Kaprain finančníka Karla Pražáka. Sportovní vedení stojí na klubových legendách Petru Tonovi a Jaroslavu Hlinkovi.

Spokojenost s kádrem

Trenérské pravomoci zůstaly v rukou Němce Kruppa, který má k dispozici výborný hráčský materiál, a očekává se tedy, že dovede mužstvo podstatně výše než v posledních dvou sezonách, kdy skončilo na desáté pozici.

Kádr vyztužili „dělníci“ jako Martin Dočekal či David Dvořáček, ale také šikovný slovenský reprezentant Matúš Sukeľ a především úderné trio Vladimír Růžička, Michal Řepík a Marek Kvapil. Do obrany přibyl Adam Polášek a v úvodu sezony vypomůže také Marek Ďaloga. Co jméno, to na české poměry zajímavý pojem.

„Tým se mi moc líbí a panuje v něm dobrá atmosféra. Máme širší a šikovnější kádr než loni, kdy nám moc nefungovala kombinační hra,“ prohlásil Krupp.

Sparta odstartuje sezonu již dnes (od 18.30) v domácím duelu proti Plzni. „Výborně bruslí, zahráli velmi dobře v Lize mistrů. Mají opravdu skvělé mužstvo v čele s Gulašem, určitě to bude zajímavý zápas,“ okomentoval úvodního soupeře Krupp.

Poosila s céčkem

Pražané vyjedou na led s novým kapitánem, kterým se stal Řepík. „Je to čest. Chci pomoct co nejvíce v útoku a být jedním z lídrů,“ uvedl.

Slovo titul na rozdíl od jiných příliš vyslovovat nechtěl. „Samozřejmě kvůli tomu hokej hrajeme a každý by to měl mít v sobě. Ale nejdřív musíme zvládnout základní část. Chtěl bych umístění v nejlepší čtyřce, ať máme dobrou pozici a jsme ideálně připravení na play-off,“ podotkl účastník posledních čtyř světových šampionátů.

Dovede Spartu k lepším zítřkům? Nová éra začíná.