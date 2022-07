Dino expo on Europe tour & show - tak se jmenuje akce, kterou bude stařičký kolínský zimák (postavený byl v roce 1955, zastřešený o 24 let později) hostit o víkendu. Pohybující se makety dinosaurů budou k vidění po oba dny od 10 do 18 hodin.

Pak už chladící zařízení a mistři řemesla začnou připravovat led, na kterém Kozly v přípravě čeká několik soupeřů; tím prvním bude 16. srpna pražská Slavia.

Podívejte se, jak to na zimním stadionu vypadá nyní:

Novou sezonu Chance ligy odstartuje Kolín 14. září ve Zlíně, doma 17. září přivítá Prostějov.

23. září zahraje své hity v ledovém stánku středočeského klubu Michal David. Půjde o koncert, který bude součástí oslav 90 let kolínského klubu.

Plán přípravných zápasů Kozlů:

11. srpna v 17:30: HC Stadion Litoměřice vs. SC Marimex Kolín

16. srpna v 17:30: SC Marimex Kolín vs. HC Slavia Praha

18. srpna v 17:30: SC Marimex Kolín vs. HC Dynamo Pardubice „B“

21. srpna v 17:30: SC Marimex Kolín vs. Vienna Capitals

23. srpna v 17:30: HC Slavia Praha vs. SC Marimex Kolín

25. srpna v 17:30: SC Marimex Kolín vs. Modré krídla Slovan

2. září: EC Red Bull Salcburk vs. SC Marimex Kolín

3. září: EC Red Bull Salcburk vs. SC Marimex Kolín

7. září: HK Dukla Trenčín vs. SC Marimex Kolín