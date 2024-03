/FOTOGALERIE/ Žádné zdržování a rovnou do semifinále. Přesto, že liberečtí Bílí Tygři byli ve čtvrtfinálové sérii extraligového play-off hokejistům Sparty naprosto rovnocenným soupeřem, výsledek 4:0 pro Pražany vypadá jednoznačně. Svěřenci kouče Pavla Grosse si díky tomu vybojovali volno a prostor na vyhlížení protivníků pro další boje.

"Potvrdili, že jsou velmi dobrý tým. Byla to pro nás skvělá a těžká výzva. Dva zápasy šly do prodloužení a nájezdů, ve kterých jsme odvedli dobrou práci. Máme silný tým, díky němuž můžeme pomýšlet na nejvyšší cíl. Jsme šťastní za vyhranou sérii, ale pokaždé je co zlepšovat. I z této série se můžeme ponaučit," říká sparťanský obránce Aaron Irving.

"Máme příležitost a možnost sledovat, jak ostatní týmy hrají. Budeme díky tomu vědět, jak se na dalšího soupeře lépe připravit. Soupeře si ale nevybíráme. V základní části jsme si dokázali, že dokážeme hrát proti komukoliv," dodává.

Čtvrtý zápas, čtvrtá výhra. Sparta je v semifinále

Po domácích výhrách 3:2 po nájezdech a 3:2 po prodloužení jela Sparta do Liberce. Ve třetím utkání série prohrávala, ale ve třetí třetině otočila na konečných 5:3 a poté ovládla i čtvrtý duel, postoupila po výsledku 5:2.

"Nepustili jsme Liberec do tolika šancí při hře pět na pět. Nejvíce šancí měli v přesilovkách, které mají dobré. S klukama jsme je zvládli. Hodně se na to připravujeme, protože přesilovky i oslabení jsou strašně důležité. Byl to klíčový faktor čtvrté výhry. I když nám jeden gól dali, bylo důležité, že jsme z dalších přesilovek tolik nedostali. Můžeme hodnotit pozitivně, že jsme našli sílu a oslabení zvládli, ale neměli bychom jich mít tolik," odkrývá příčiny úspěchu v závěrečném utkání gólman Jakub Kovář.

"Liberec je nepříjemný v tom, že se umí dostávat do nebezpečných pozic. Vidíte, že jakákoli střela na branku není odplivnutí nebo nahození na gólmana. Umí dobře přejíždět před gólmanem, což se stalo při prvním gólu, kdy mi tam projel hráč. Nebyl tam náhodou, věděl, proč tam jede. Jsou nepříjemní, protože se mohou deset minut neukázat v pásmu, ale pak mají tři góloví během dvou minut. V tomhle je Liberec dobrý," chválí zkušený gólman severočeský tým.

Klobouk dolů před týmem, chválí obránce Holý