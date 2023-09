/FOTO, VIDEO/ Zkušený kouč Daniel Tvrzník přišel do Edenu v průběhu minulé sezony z Litoměřic a právě proti tomuto soupeři zahájí hokejisté Slavie ve středu 13. září novou sezonu. „Vždy to pro mě bude speciální zápas, strávil jsem tam šestnáct let. Věřím, že dobře odstartujeme, čeká nás ohromně vyrovnaná soutěž,“ říká.

Do Slavie jste přišel v průběhu minulé sezony, takže teď v létě jste absolvoval první slávistickou přípravu. Jaká byla?

Začali jsme v květnu a trochu změnili její styl, sázeli jsme na kvalitu tréninku, zaměřovali se na sílu a výbušnost. Na ledě už to bylo standardní. Začínali jsme s větším počtem hráčů, odehráli jsme i více zápasů. Až na pár drobností jsme přípravu absolvovali zdraví. Jediné, co nás trápilo, bylo to, že jsme ani jeden zápas v přípravě neodehráli v předpokládané sestavě do prvního mistráku. Dlouho jsme čekali na Tomáše Knotka, Závorka byl připraven až na Mladou Boleslav, kvůli viróze na chvíli vypadl Žejdl. Věřím, že si s tím poradíme.

Posílilo se podle vašich představ?

Jako trenér nebudete nikdy úplně spokojení. (usmívá se) V rámci možností jsme tým doplnili dobře. Především v obraně máme kluky v ideálním věku. Jsem rád, že se nám podařilo nahradit Tomáše Hejdu typologicky stejným Davidem Kájínkem. Obrana je složená podle mých představ, jsem maximálně spokojený. V útoku jsme chtěli hráče střední generace. Povedlo se nám přivést Jirku Průška, Pepu Slavíčka. Dorůstá nám Robin Všetečka, Jarda Brož. Chtěli jsme bruslivé hráče, protože věřím, že budeme hodně bruslařské mužstvo, pro každého soupeře nepříjemné.

Sezonu dnes odstartujete domácím zápasem s Litoměřicemi, odkud jste do Slavie loni přišel. Je to pro vás pořád speciální zápas?

Pořád je. Není to už jako před prvním vzájemným zápasem, ale pořád to pro mě bude speciální zápas. Byl jsem tam šestnáct let, to nejde vymazat. Spousta lidí tam je pořád stejná, vždy to bude specifické. Jednoznačně ale chci uspět!

S Litoměřicemi jste v přípravě dvakrát prohráli…

Bylo to ve dvou různých fázích přípravy, ani v jednom jsme nebyli ani zdaleka v sestavě, v jaké nastoupíme do prvního zápasu. Možná je to dobře, kluci budou pozornější. Dobře jsme se připravili, věřím, že navážeme na dobré výsledky z minulé sezony.

Dá se říct, že Slavii tedy bude zdobit dobrý gólman, pevná obrana a v útoku dravé mládí?

Přesně tak! I obránce máme ofenzivní. Každý trenér vám řekne, že chce hrát celoplošný hokej, v pěti bránit a v pěti otáčet hru. Věřím, že máme zkušené obránce, ale zároveň i s potenciálem se zlepšovat. A vepředu dravé mládí. Máme jen dva hráče lehce přes třicet, Kulda do toho dorůstá, jinak máme hráče do 25 let. Chceme hrát bruslivý hokej, energický, věřím, že to bude vidět.

Bude letošní Chance liga v něčem jiná než ta předchozí?

Bude obrovsky vyrovnaná. Moravské týmy jsou finančně silné, mohou si dovolit široké kádry, kvalitní hráče. Nahoře bude Vsetín, Zlín, Prostějov, Poruba, zbytek bude extrémně vyrovnaný. Doufám, že odstartujeme lépe než v minulé sezoně. Start bude hodně důležitý. Nevidím vyloženého outsidera, všechny týmy, co měly loni problémy, dobře doplnily kádry. Čeká nás velice zajímavá sezona.

