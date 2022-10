Fakta - branky a nahrávky: 5. Jergl (Kevin Klíma, Cingel), 12. Kevin Klíma (Okuliar), 52. Kelly Klíma (Huttula) – 31. Řepík (Krejčík), 42. Forman (Vitouch, Přibyl). Rozhodčí: Pražák, Šindel – Lhotský, Šimánek. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 4001. Třetiny: 2:0, 0:1, 1:1. Mountfield HK: Kiviaho – McCormack, Kalina, Rymsha, Jank, Huttula, Nedomlel, Piegl – Veselý, Lev, Okuliar – Jergl, Cingel, Kevin Klíma – Kelly Klíma, Lalancette, Smoleňák – Pajer, Štohanzl, R. Pavlík. Trenér: Martinec. Sparta Praha: J. Kovář – Krejčík, Krutil, Polášek, Jurčina, Graňák, Jandus, Mikliš – D. Simon, Sobotka, Řepík – Erik Thorell, Horák, Tomášek – Forman, Gustav Thorell, Přibyl – Konečný, David Vitouch, Michal Vitouch. Trenér: Patera.

To by nástup! Hokejisté Hradce Králové posilněni nedělní výhrou nad Mladou Boleslaví začali proti Spartě velice aktivně. Vytvářeli si spoustu dobrých šancí a během první dvacetiminutovky hned dvě proměnili. Na začátku 5. minuty zatáhl puk po levém mantinelu Kevin Klíma, našel najíždějícího Jergla, který otevřel skóre – 1:0. Domácí potom byli nebezpeční v oslabeních. V tom prvním se hnal sám na Kováře útočník Jakub Lev. Jeho střela však skončila na tyči. Pražané měli potom další početní výhodu, ale zahráli ji snad ještě hůře než tu první. Okuliar obral u mantinelu o puk jednoho z obránců, poslal ho Kevinu Klímovi, jenž se radoval po střele mezi betony – 2:0.

"Za první třetinu bychom si žádný bod nezasloužili. V dalších dvou už jsme byli možná lepší, ale první třetina byla katastrofální. Mohlo to být klidně 0:5, tam jsme si zápas prohráli," uznal útočník Sparty Miroslav Forman.

Ve druhé třetině už se Sparta dostala do hry a výrazně jí v tom pomohla přesilovka. Ale pěkně popořadě. Hned po pěti vteřinách prostřední části byl vyloučen Simon a Lvi mohli svoje vedení zvýšit, jenže to se nestalo, když Jergla vychytal Kovář. Na začátku 30. minuty byl vyloučen Huttula a hosté trestali. Krejčík předal kotouč Řepíkovi, který přesnou střelou snížil – 1:2. I dále se hrál svižný hokej s šancemi na obou stranách. Smoleňákova dobrá teč po nahození McCromacka skončila vedle hostující branky. Simon zase z otočky pálil pouze do břevna.

Vyrovnání Sparty přišlo hned na začátku třetí třetiny. Mountfield si zbytečně zavařil v obranném pásmě, kde ztratil puk. Proti střele Davida Vitoucha se ještě vyznamenal Kiviaho, ale na dorážku Formana už byl krátký – 2:2. Pražany vyrovnání nabudilo a měli více ze hry. Domácí zase držel finský fantom v brance, který si poradil se střelou z otočky od Formana. Proti pokusu Tomáška ze 49. minuty ho zase zachránila spojnice. A známe pořekadlo nedáš dostaneš se znovu potvrdilo. Kelly Klíma v 52. minutě nahodil puk od modré a ten bez teče skončil až za zády Kováře.

Sparta zkusila dvě minuty před koncem hru bez brankáře. Rozhodnutí mohlo přijít z hokejky Kevina Klímy, ten však z poloviny hřiště opuštěnou klec přestřelil. A Hradec toho mohl litovat. Krejčík propasíroval v poslední minutě puk na branku, ale Kiviaho znovu stál tam, kde měl. Víc už toho hosté nestihli a Východočeši tak před pátečním derby, které se hraje v pátek od 18 hodin v Pardubicích, vybojovali tři body.

"Může se stát, že se třetina nepovede a prohráváte, ale my jsme neměli vůbec nic. I na rozcvičce jsme byli dobře nastavení, ale začal zápas a bylo to pryč. Nedá se nic dělat, musíme jet dál a zabrat proti Kometě," dodal Forman.

