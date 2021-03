„Bylo to vyrovnané utkání. Škoda, že jsme nedokázali delší dobu držet remízový stav, gól na 2:1 Spartu uklidnil,“ popsal nejspíš klíčový moment ze závěru druhého dějství útočník Mory Petr Strapáč.

Byl to on, kdo dokázal ve sparťanské přesilovce domácímu Košťálkovi zblokovat první ránu, druhá dělovka obránce pražského celku už ale prosvištěla do Konrádovy klece. „Odrazilo se to ke mně, tak jsem to tam zase poslal a už to vyšlo,“ okomentoval svou vítěznou branku Košťálek.

Bylo to jen dvě minuty poté, co Olomouc rovněž využila svoji přesilovku. Do Škůrkova nahození vložil šikovně hokejku Petr Kolouch a Alexander Salák, který v brance Sparty dostal přednost před kolegou Matějem Machovským, kapituloval.

„To, že jsme po olomouckém vyrovnání dali rychle na 2:1, bylo pro zápas klíčové,“ řekl svůj názor jeden z trenérů Sparty Josef Jandač.

Olomouc se ale v O2 areně bila velmi statečně, nicméně se zdálo, že na rozdíl od Plzně ji Sparta stíhá – nebo možná i převyšuje – v osobních soubojích a bruslení. „Po prvním zápase se těžko něco hodnotí a srovnává,“ nechtěl Strapáč příliš hodnotit rozdíly mezi Pražany s Plzní.

Strapáč: Z přesilovek mohlo být víc

Zkušeného forvarda mrzelo, že si Mora nepomohla ještě víc v přesilových hrách. „Škoda, bylo jich dost,“ zmínil a jedním dechem dodal: „Celý zápas jsme je ale hráli docela dobře, myslím, že je na čem stavět. Gól je toho ukázkou.“

Zatímco proti Plzni dokázali Olomoučtí naprosto odstřihnout údernou první lajnu soupeře v čele s Milanem Gulašem, v prvním čtvrtfinále naopak elitní útok protivníka řídil výhru. Strapáč se v tom ale příliš babrat nechtěl.

„Asi bych v tom nic nehledal. Ano, rozhodli zápas, dnes to padlo na ně, ale že by nás tam nějak točili jak na kolotoči, to ne,“ pravil Strapáč.

Mužem zápasu bylo levé křídlo domácí první letky Vladimír Sobotka. O slovo se přihlásil poprvé ve 13. minutě, když využil zmatků před olomouckou obranou a otevřel gólový účet tohoto čtvrtfinále. A Mora musela vůbec poprvé v play-off dotahovat náskok soupeře.

Následně Sobotka přihrával na vítězný gól Sparty, a když Kohouti spřádaly závěrečné plány na vyrovnání, 53 vteřin před třetí sirénou dal Sobotka sparťanskému vítězství razítko trefou do odkryté olomoucké branky.

„Svoje body ale vůbec neřeším,“ vyjádřil se slávistický odchovanec velmi lakonicky ke svému bodovému přísunu.

Moták: Vstup byl s moc velkým respektem

Olomoucký trenér Zdeněk Moták před startem čtvrtfinále avizoval, že se Mora zase bude rvát, trhat, hryzat. Jenže neplatilo to úplně od první minuty.

„Vstoupili jsme do utkání s poměrně velkým respektem. První třetina pro nás byla taková neutěšená,“ štvalo ho.

„Pak jsme ale začali hrát naplno a myslím, že jsme Spartě byli vyrovnaným soupeřem. Bohužel jsme neproměnili šance, které jsme měli v přesilových hrách. Šance jsme měli nejen střelecké, ale i vyložené, bohužel jsme ale vstřelili jen jednu branku,“ povzdechl si muž, který dříve na Spartě plnil roli asistenta.

„Zítra do toho musíme vstoupit lépe,“ přidal Strapáč.

Nedělní druhý zápas čtvrtfinálové bitvy startuje na ledě pražské O2 areny už od 15 hodin a živě ho vysílá O2 TV Sport.

HC Sparta Praha – HC Olomouc 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Branky a nahrávky: 13. Sobotka (Horák, Řepík), 40. Košťálek (Sobotka), 60. Sobotka (Řepík) – 38. Kolouch (Škůrek, Dujsík). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla – Lučan, Kis.. Vyloučení: 5:5. Využití: 1:1. Bez diváků. Stav série: 1:0.

Sparta: Salák – Tomáš Dvořák, Jurčina, Polášek, Košťálek, Němeček, T. Pavelka – Sobotka, Horák, Řepík – Rousek, Tomášek, Kudrna – Buchtele, Pech, Forman – Zikmund, Sukeľ, Dvořáček. Trenéři: Hořava a Jandač.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, A. Rutar, Vyrůbalík, Škůrek, Rašner, Dujsík – J. Káňa, Nahodil, V. Tomeček – Ostřížek, Kolouch, Olesz – Klimek, J. Knotek, Navrátil – Kucsera, Strapáč, Bambula – Burian. Trenéři: Moták a Tomajko.