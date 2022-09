Kustod Kunlunu působícího v KHL, Anton Tiškin, poskytl na sociálních sítích svědectví o tom, jak to teď v Rusku ve skutečnosti chodí. „Bohužel, situace se zhoršila. V zemi začala mobilizace. Ti, kteří nechtějí jít do války, jsou posláni do vězení. Vláda řekla, že do války odvede pouze 300 tisíc lidí, ale to je lež. Povolají každého, ke komu se dostanou. Posílají povolávací rozkaz i hráčům KHL,“ svěřil se ruský zaměstnanec čínského klubu, který sídlícího v ruském Mytišči na předměstí Moskvy.

Tiškin nejmenoval hráče, kteří byli neverbováni, ale prozradil, že povolán do armády byl lékař klubu Avangard Omsk. „Je jim to úplně jedno. Chtějí jen krev,“ popsal kustod.

Ministr sportu Oleg Matycin zakázal ruským sportovcům vycestovat do zahraničí na soutěže a kempy. Vláda tím nejspíš chce zabránit tomu, aby se sportovci vyhýbali povolání do armády.

Ruský server Sport-Express informoval, že pokud jsou sportovci profesionálními vojáky a je jim pod 35 let, mohou být v rámci mobilizace povoláni. „Kontrakty v profesionálních klubech tomu nebrání,“ uvedl web.

Ruský kustod Kunlunu se bojí o sebe a svou rodinu. „Mám v Rusku tři malé syny. Bojím se, že místo poctivé práce a vydělávaní peněz pro ně budu muset jít do vězení, protože do války určitě nepůjdu. Jsem ochotný pracovat za jakékoli peníze a na jakékoli pozici. Jen potřebuju dostat svou rodinu z Ruska, dokud to půjde,“ volal o pomoc.

V Kunlunu nený žádný český hokejista není. Trio Šimon Hrubec, Andrej Šustr a Vojtěch Mozík klub opustilo už před dvěma lety. V celé KHL po vypuknutí války působí čtyři Češi. V Petrohradu hraje Dmitrij Jaškin. Libor Šulák s Rudolfem Červeným oblékají dres Vladivostoku. Smlouvu s Chabarovskem podepsal Michal Jordán.