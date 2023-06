Když v říjnu minulého roku skončila generální sekretářka organizačního výboru mistrovství světa 2024 v Praze a Ostravě Markéta Štěrbová, náhrada přišla opravdu kvalitní v osobě Vladimíra Šafaříka. Ostřílený sportovní manažer má mnoho zkušeností s pořádáním tenisových utkání české reprezentace. S mužskou reprezentací slavil dokonce zisk cenného Davisova poháru, když v roce 2013 zaskakoval za nemocného Jaroslava Navrátila jako nehrající kapitán. Do Prahy také přivedl zápasy slavné NHL. Nyní je jeho hlavním úkolem zajistit hladký průběh hokejového mistrovství světa. Právě proto se s organizačním týmem vydal i do dějiště letošního šampionátu. Co si odtamtud přivezl?

Vladimír Šafařík má na starosti organizaci hokejového mistrovství světa v Česku. | Foto: Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2024 / Jan Beneš

Týkala se vaše obhlídka obou měst mistrovství světa 2023?

Asi devadesát procent organizačního výboru bylo v rámci observers meetingu přímo v Tampere. Tam jsme měli možnost zhlédnout přípravy ale i samotné konání celého mistrovství. Část našeho týmu byla také v Rize, druhém pořadatelském městě mistrovství 2023. Využili tak možnost cestovat se zástupci Českého hokeje.

Co podstatného pro organizaci si z Tampere odvážíte?

Část organizačního výboru z naší skupiny se podílela už na organizování letošního mistrovství. Takže máme srovnání, jak se organizace a vlastně celý šampionát od minulého pořadatelství v České republice posunul. Za těch devět let se nároky zvedly. Jsou i nové věci, které se objevily. Měli jsme možnost se potkat přímo na místě s jednotlivými organizačními úseky a konzultovat s nimi, v jaké fázi přípravy jsme a co to pro nás v tuto chvíli znamená.

Co nového za tu dobu přišlo?

Vše se mění. S tím přicházejí i vyšší nároky a s tím je nutné posunout i technologické záležitosti. Každý sám může vidět, kam se technologie za tu dobu vyvinuly. Posunula se také média, vyvíjí se komunikace. Jde také o komfort týmů. V neposlední řadě se to týká i bezpečnostních záležitostí. To je i tím, v jaké době žijeme. To vše klade na organizační týmy daleko větší nároky, než tomu bylo dříve.

Dá se říct, co konkrétního byste rádi přenesli na „české“ mistrovství?

Teď zpracováváme veškeré dojmy a podklady, které jsme si přivezli. Největší posun od roku 2015 se chystá právě v tom technickém vybavení. Ať už jde o televizní záležitosti a celkově mediální. Dnes se vše děje online. Je nezbytné zapojení datových služeb. Je to několikanásobně větší než při minulém českém šampionátu. A k tomu je nutné přičíst kybernetické zabezpečení. Kybernetické útoky nabraly celosvětově na intenzitě. Musíme udělat vše pro to, abychom byli chráněni. Nepřítel nikdy nespí. Na to v roce 2015 nikdo ani nemyslel.

Proběhlé mistrovství se konalo hned ve dvou zemích. To asi je hodně jiné, že?

Je to moje první mistrovství, takže se nemůžu úplně vyjadřovat. Ale mistrovství světa 2024 bude jen u nás. To je jistě specifikum, ale mnozí z našeho týmu už si to zažili a jsou zkušení. Dvě města jistě jsou mnohem jednodušší než dva státy. Takže situaci naprosto zvládneme.

Během mistrovství se často řešily nízké návštěvy v Rize. Mluvilo se o špatně zvolené cenové politice. Promluví to do cenotvorby do příštího roku?

To samozřejmě intenzivně řešíme. Z toho, co se stalo v Rize, si chceme vzít příklad. Byli jsme přítomni i v Rize a řešili jsme záležitosti tvorby programu mistrovství. Ať už rozlosování skupin, ale i hracího plánu. Teď sbíráme informace a chceme stanovit ticketingovou strategii tak, abychom byli schopni projekt ufinancovat, ale také abychom umožnili podívat se na zápasy co největšímu počtu nejen domácích fanoušků. Snažíme se zpřístupnit zápasy pro většinu fanoušků. Stanovit cenové hladiny je mimořádně složitý proces. Pracujeme na tom. Během několika dní bude potvrzené prohození zámořských týmů, poté během několika týdnů budeme mít ustanovený herní plán. Podle něj už budeme znát jednotlivé denní balíčky a budeme stanovovat jejich ceny.

Sám jste zmínil prohození zámořských týmů. Jak velká komplikace to je pro organizátory?

Hlavně komunikujeme s týmem Spojených států, kterých se to týká nejvíc. Nabízíme jim k tomu veškeré benefity, aby pro ně přesun z Prahy do Ostravy proběhl naprosto komfortně. Aby byli spokojení s tím, že podmínky, které dostanou v Ostravě, budou odpovídat jejich očekávání.

Během mistrovství se nebude využívat označení O2 arena či Ostravar aréna, ale Aréna Praha respektive Aréna Ostrava.

V rámci komunikace musíme používat tyto termíny. Jsme vázáni pravidly Mezinárodní hokejové federace (IIHF) a jejich marketingové agentury Infront. Není to první akce, kdy se využije takového označení. Ale řešíme i takový detail, že obě areny mají své názvy přímo na budově. I na tom pracujeme.

V Praze proběhlo finále fotbalové Evropské konferenční ligy. Čerpáte i z toho, jak se povedla organizace takovéto akce?

Momentálně jsme tak zahlcení poznatky z Tampere, že tohle je nad naše možnosti. Ale samozřejmě rádi využijeme čehokoliv, abychom byli schopni navnímat, co se dělo během takhle velké akce. To zejména při využití prostorů pro fanzóny. Jistě nám to ukazuje i mnoho o zajištění bezpečnosti ve městě. V tom kvantu zahraničních fanoušků, kteří přijíždějí do České Republiky, se najde i komplikovanější skupinka. Viděli jsme, co se během finále konferenční ligy stalo. A musíme být připraveni i na toto. Uvědomujeme si bezpečnostní rizika. Jsme rádi, že v Ostravě jsou týmy jako Slovensko, Polsko nebo fenomén dnešní doby Lotyšsko. Ale i tyto skupiny mohou přinést rizika. Musíme předvídat, co se může stát, a zůstávat v kontaktu s bezpečnostními složkami. S nimi máme podepsáno i memorandum.

S tím souvisí i fanzóny…

Na jejich konceptu usilovně pracujeme. Byli bychom rádi, kdyby fanoušci, kteří se nebudou moci do jednotlivých aren dostat, užili atmosféru právě v našich fanzónách.

Velké vášně vzbudilo mimo jiné logo, jehož ústředním symbolem je puk. Vnímáte ohlasy veřejnosti?

Je zajímavé, jak to říkáte. Právě jedním z našich záměrů bylo vzbudit vášně. To se povedlo – ať už v pozitivní či negativním slova smyslu. Udělali jsme jeho prezentaci přímo v Tampere. Spolu s Petrem Břízou jsme prezentovali veškeré detaily MS 2024. Logo tam bylo přijato velice pozitivně. Slyšeli jsme, že je velmi zajímavé, veselé, hravé logo. Že se k našemu šampionátu bude opravdu hodit. Ta reakce ze strany světové veřejnosti je neskutečně pozitivní.

Nyní už je mistrovství „první na řadě“. Je to větší zlom než jen ten psychologický?

Rozhodně ano. Teď jsme se byli podívat jako diváci. Ale blíží se doba, kdy pojedeme naostro. Hodiny tikají. Jsme ve finalizaci spousty věcí, které jsou nezbytné. Jsou dány reglementem IIHF. Máme manuál, podle kterého se musíme přesně na čas chovat. IIHF striktně kontroluje každý detail, jestli jsme ve správné části příprav. Kdyby to tak nebylo, budou na nás tlačit, abychom vše napravili.

S tím asi souvisí i kontroly ze strany IIHF, že?

Samozřejmě zde již byli zástupci Mezinárodní hokejové federace, ale i jejich marketingové společnosti Infront. Také jsme přivítali nezbytného titulárního partnera Škoda Auto, který hraje pro mistrovství nemalou roli. Tyto návštěvy jsou na pravidelné bázi. Další čekáme koncem srpna a jejich frekvence bude jen narůstat.

Jako organizátor jste se podílel mimo jiné i na zápasech NHL. Dá se to vůbec s mistrovstvím srovnat?

To je něco úplně jiného. Při NHL jsme měli v Praze jeden až dva zápasy, byla to záležitost dvou týdnů. Při mistrovství světa jsme ve dvou městech, zápasy jsou rozprostřeny do více než dvou týdnů. Nechci podceňovat NHL, ale při mistrovství jsou nároky daleko vyšší. Celá akce je mnohonásobně větší, také i dražší.

Jan Šejhl