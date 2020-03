Měl to být vrchol úspěšné trenérské kariéry. Už při prvních setkáních s novináři po svém jmenování šéfem hokejové reprezentace bylo na Miloši Říhovi znát, že se na novou roli vzor úctyhodně šedobílé kštici těší jako malý kluk. Opravdu toužil být tím mužem, který ukončí čekání národního týmu na medaili z velké akce.

Miloš Říha.

A co víc: Říha dokázal, že právě jemu by se to mohlo povést. Mužstvo pod jeho taktovkou ožilo, na loňském mistrovství světa na Slovensku bavilo fanoušky pohledným hokejem a od vysněné „placky“ ho nakonec dělil jen kousíček. Slzy, které se pak leskly v očích ošlehaného trenérského veterána, rozhodně nebyly hrané.