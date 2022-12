Ty kašpare, co to máš na sobě!? „Lucifera" Kempného přivítali v Brně choreem

Poprvé od sledovaného přesunu do Sparty se objevil v Brně. Hokejového obránce Michala Kempného na jeho někdejší štaci ve Winning Group Areně nečekalo v neděli v podvečer příjemné přivítání. Fanoušci Komety si při jeho nástupu na led před šlágrem mezi Brnem a Spartou přichystali choreografii s hláškou z pohádky S čerty nejsou žerty" s popiskem: „Ty kašpare co to máš na sobě!?" a podobiznou Kempného jako Lucifera. Choreo doprovodili pískotem a také skandováním „Kempný je žoldák."

Fanoušci Komety "přivítali" Michala Kempného v Brně choreografií. | Foto: Deník/Václav Petrů