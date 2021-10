Tenhle zápas sparťané chtěli určitě vyhrát. Před sebou teď totiž mají neuvěřitelnou sérii devíti zápasů na stadionech soupeřů. Před domácími fanoušky se znovu ukáží až 28. listopadu. Pardubice ale ukázaly, že mají velikou formu. Výhra na Spartě byla jejich osmým bodovým ziskem v řadě, z toho bylo sedm výher.

Na úvodní gól se čekalo tak dlouho, až už fanoušci přemýšleli o tom, že po normální hrací době budou na ukazateli skóre svítit dvě veliké nuly. V 52. minutě rozjásal většinu z více než deseti tisíc příznivců v ochozech O2 areny Chlapík, ale v samotném závěru Sparta doplatila na nedisciplinovanost a po vyloučení Moravčíka s Poláškem využil dvojnásobnou přesilovku k vyrovnání Mikuš. Pražané už poněkolikáté v sezoně ztratili nadějně rozjetý zápas v poslední dvacetiminutovce.

V prodloužení totiž nikdo neuspěl a z deseti nájezdů padl gól až v tom úplně posledním, z hokejky pardubického Roberta Kousala.

"Po úterním zápase, kde jsme osm deset minut před koncem měli kolaps, jsme se jakžtakž zmátořili. Dali jsme se dohromady, mužstvo bojovalo, i když bylo trošku unavené. V oslabení byla u nás vidět enormní chuť. Když jsme se ke konci dostali do vedení, tak jsem věřil, že to dotáhneme. Bohužel mohu mužstvo pochválit jen za 58 minut, v závěru jsme zase udělali dva hloupé fauly a šli jsme do penalt, které nám bohužel nejdou. Bereme jen bod, ale mužstvo dřelo a makalo," zhodnotil zápas sparťanský kouč Josef Jandač.

"Měli jsme dobrý vstup do utkání, vytvořili jsme si nějaké šance, které jsme bohužel v první třetině neproměnili. Chyběla nám asi větší kvalita v zakončení a možná i to, abychom se více udrželi na kotouči v útočném pásmu. Druhá třetina byla vyrovnanější. Vzhledem k vývoji a tomu, co se dělo ve třetí třetině, jsme s dvěma body spokojení. Podržel nás Dominik Frodl, zahráli jsme dobře oslabení a důvod, proč nemáme tři body, jsou naše přesilovky, v nichž se nám nedařilo," dodal jeho pardubický kolega Richard Král.

HC Sparta Praha - HC Dynamo Pardubice 1:2 po sam. nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0)

Branky a nahrávky: 52. Chlapík (E. Thorell, Moravčík) - 59. J. Mikuš (Košťálek, Camara), rozhodující sam. nájezd R. Kousal. Rozhodčí: Pešina, M. Sýkora - Špůr, D. Klouček. Vyloučení: 7:9, navíc Říčka (Pardubice) 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 10.712.

Sparta: Neužil - Moravčík, Mikliš, Polášek, T. Pavelka, T. Dvořák, Jurčina, M. Jandus - Řepík, Sobotka, E. Thorell - Forman, Chlapík, D. Kaše - Doležal, Zikmund, Buchtele - T. Jandus, Hašek, Prymula. Trenér: Jandač.

Pardubice: Frodl - Nakládal, J. Mikuš, Košťálek, Robertson, Hrádek, J. Kolář, Vála - Camara, Poulíček, Paulovič - Cienciala, O. Roman, Říčka - Blümel, A. Musil, R. Kousal - Rohlík, Anděl, Koffer. Trenér: R. Král.