Martin Jandus byl v základní části této extraligové sezony druhým nejproduktivnějším obráncem Sparty a svými výkony si řekl o přestup do finské nejvyšší soutěže. Na dva roky podepsal smlouvu s Kärpätem Oulu, který v letošním ročníku vypadl v předkole. Pětadvacetiletý obránce má za sebou životní sezonu, v níž si vylepšil bodové i střelecké maximum z předminulého ročníku.

Martin Jandus na tréninku národního týmu v Českých Budějovicích. | Foto: Václav Pancer

Jandus se konkrétně zapsal do bodových statistik 19x, když čtyři góly vstřelil a na dalších 15 nahrál. Vůbec poprvé kariéře navíc za Spartu odehrál kompletní porci 52 utkání. Loni si odskočil na výpomoc do Českých Budějovic, kde v minulosti působil, a v letech předtím putoval mezi extraligou a Chance ligou. Vedle Motoru v ní nastupoval za Sokolov, Prostějov, Kadaň, Ústí nad Labem nebo Litoměřice.

I přes bodově vydařený ročník ale Jandus nepomohl Spartě k delšímu působení v play-off. Ve čtvrtfinále proti Třinci se po úvodních dvou duelech nevešel do sestavy a naskočil opět až do rozhodujícího šestého duelu. Ve čtyřech zápasech ale nebodoval.

Nyní už se Jandus chystá na novou výzvu. Po dobu minimálně dvou let by měl být hráčem finského Kärpätu Oulu.

„V Česku odehrál skvělou sezonu. Jsme rádi, že hráč, který se právě blíží svému kariérnímu vrcholu, chtěl přijít do Oulu, aby se dál posouval. Je to obránce s dobrým bruslením, který si umí dobře poradit pod tlakem a který se skvěle hodí do moderního hokeje. Je fajn, že budeme moci sledovat jeho další rozvoj od podzimu v našem dresu,“ říká k Jandusově příchodu ředitel rozvoje ve finském klubu Lasse Kukkonen.

Kärpät si navíc vedle mladého českého obránce pojistil také svého kapitána Atteho Ohtamu. Právě od zkušeného pětatřicetiletého beka bude moci Jandus sbírat další zkušenosti.

Juniorská extraliga se opět rozšíří, v příští sezoně ji bude hrát 16 týmů

„Získali jsme dva top reprezentační obránce, kteří přinesou zkušenosti do našich speciálních týmů. Kromě toho dobře doplní tým i ve věcech mimo hokej,“ pochvaluje si Kukkonen.

Jak zmiňuje, Jandus díky dobrým výkonům v této sezoně poprvé nakoukl také do národního týmu. V jeho dresu zatím naskočil do šesti utkání a zapsal jednu asistenci. Na letošní světový šampionát se ale nepodívá. Po utkání proti Německu a příletu dalších hráčů mužstvo opustil.