Čekání hokejové Sparty na mistrovský titul se protáhne nejméně na sedmnáct let. Přesně na takové délce ho bude chtít ukončit aktuální kádr pražského klubu, který vstoupí do nové extraligové sezony v pátek soubojem s Českými Budějovicemi. Chybět u toho nebude ani útočník Miroslav Forman, který vstoupí už do své čtrnácté sezony ve sparťanském áčku. „Všichni víme, že je čekání dlouhé,“ uvědomuje si třiatřicetiletý forvard před startem nového ročníku.

Miroslav Forman | Foto: HC Sparta Praha

„Extraliga je velice vyrovnaná, a když to někomu vleze do hlavy, je to těžké. Máme postupné cíle – po minulé sezoně si vyčistit hlavy, připravit se v letní přípravě a teď se dobře připravit na ledě. Chceme opravdu chytit začátek sezony a poté pouze pilovat základní část. Když budeme tyhle věci dodržovat, věřím, že budeme úspěšní,“ uvedl Forman v rozhovoru pro klubový web.

O vysokých cílech Sparty hovoří i bilance z letní přípravy. Pražané vyhráli šest zápasů, dvakrát si poradili i s německým Eisbärenem Berlín a porážku poznali až v posledním duelu, když nestačili na Liberec.

„Pořád je to jen příprava. Cílem bylo, abychom se dobře připravili a neměli jakékoliv zranění. V přátelácích jsme, až na ten poslední, hráli dobře, ač bych tomu nekladl velkou váhu, vypadá to, že jsme připraveni kvalitně,“ hodnotil přípravu Forman, který v předsezonní části vstřelil dva góly.

Zvykat si během léta musel na řadu nových tváří v kabině. Spartu totiž po loňské sezoně a čtvrtfinálové porážce s Třincem opustila rovnou třináctka hokejistů. Jako posily přišli obránci Aaron Irving a Vojtěch Mozík a útočníci Ondřej Najman, Filip Chlapík, Jani Lajunen a Josh Kestner.

„Noví kluci zapadli skvěle. Všem nám hodně pomohlo soustředění v Milevsku, kde jsme se hodně stmelili a vše si hezky sedlo,“ pochvaloval si Forman.

V pozměněném složení a pod vedením nového kouče Pavla Grosse půjde Sparta do výroční sezony, v níž oslaví 120 let od založení klubu. „Těším se moc, příprava je téměř za námi a všichni jsme natěšení, už aby to začalo. Veškeré akce, jako je například Sparta vzdává hold, jsou skvělé a teď tomu nebude jinak. Máme připravené krásné výroční dresy, všichni se moc na oslavy těšíme,“ prozradila sparťanská stálice, která má na kontě už 492 zápasů základní části v dresu Sparty.

V historické tabulce se tak řadí na desáté místo v počtu odehraných utkání za klub a ještě letos může předskočit i legendárního Richarda Žemličku na pátém místě. Před startem nového ročníku ale zkušený útočník rozhodně pomýšlí na úplně jiné starosti a mety.

„Základní část není důležitá jako play-off, ale první čtyři místa v tabulce jsou naopak velice důležitá. V základní části jde ale o určité návyky. Rozhodně to není tak, že základní část proplujeme, luskneme prsty a jsme nejlepší,“ řekl Forman před startem sezon.

Do ní Sparta vstoupí pod vedením kapitána Michala Řepíka v pátek od 18:30 na domácím ledě proti Českým Budějovicím. V přípravě si ale kapitánskou roli vyzkoušelo nezvykle vícero hráčů pražského klubu.

„Je to otázka, jak naplnit týmovou kasu. Ale samozřejmě je dobré vidět, jak hráči reagují a podobně. Ale další věc je, že kasu potřebujeme naplnit. Michala Řepíka to samozřejmě mrzí, ale když vidí, jak se kasa plní, tak to vezme,“ vysvětlil Forman a potvrdil dobrou náladu před začátkem ročníku.