Litvínov, Praha - Hokejisté Litvínova zvítězili v 37. kole extraligy nad Spartou 3:2 a porazili Pražany doma posedmé za sebou. Na trefu Františka Gerháta ještě odpověděl v přesilovce Petr Kumstát, ale ve 23. minutě vrátil domácím vedení Ondřej Havlíček a v závěrečném dějství zvýšil v početní výhodě Martin Hanzl. Za hosty už jen zmírnil porážku v power play Lukáš Pech. Pro Spartu byl duel generálkou před úterním úvodním semifinále Ligy mistrů na ledě Växjö.

Hokejisté HC Sparty Praha. Ilustrační foto. | Foto: ČTK/ Václav Šálek

„Je to škoda, měli jsme ze hry trošku víc, ale jim zachytal gólman a po našich chybách a čtyřminutovém vyloučení jsme se dostali do nepříznivé situace," komentoval sparťanský útočník Petr Vrána stav 1:3.

V power play deset sekund před koncem dostal puk za Michaela Petráska, ale sudí gól neuznali a Vránu vyloučil za faul na litvínovského gólmana. „Šel jsem do souboje, natlačil jsem se do brány, puk dojel za brankovou čáru. Když jsem se otočil na rozhodčího, tak ruku nahoře neměl a po nějaké dohodě se rozhodli jinak. Situaci jsem na videu neviděl, těžko posuzovat," dodal Vrána.

Černý nebezpečně pálil i v přesilovce

Pražané začali aktivně, gólmana Petráska hned prověřili Vrána a Forman, ale skóre otevřeli ve čtvrté minutě domácí. Lukeš z levé strany uvolnil na pravém kruhu Gerháta, který se trefil přesně pod horní tyč. Gól potvrdil i videorozhodčí. Sparta byla střelecky aktivnější, ale její pokusy spolehlivě kryl Petrásek.

V 11. minutě při signalizovaném vyloučení se šikovně uvolnil na modré čáře Pilař a Pöpperle si poradil s tečí Jakuba Černého. Ten pak nebezpečně pálil i v přesilovce. Už po ní ukryl sparťanský gólman v lapačce Gerhátův pokus.

Havlíček se ocitl sám mezi kruhy a skóroval

Sparta začala více hrozit na konci úvodního dějství. Nejdříve dvakrát pálil Netík. V 19. minutě se Pražané při Gulově trestu dočkali vyrovnání. Vránovu střelu z pravého kruhu Petrásek ještě vyrazil, ale Kumstát už doklepl puk do odryté branky.

Ve 23. minutě se znovu radovali domácí. Havlíček se po kombinaci s Pavlíkem ocitl sám mezi kruhy a snadno skóroval. Odpovědět mohl Klimek, ale litvínovský gólman jeho povedenou ránu vytěsnil. Sparta se následně ubránila při Vránově trestu a sama málem v oslabení udeřila. Po přečíslení tří na jednoho nezamířil přesně Piskáček.

Spartu zastavilo Ihnacakovo vyloučení

Hra se pak v rychlém tempu přelévala ze strany na stranu, ale bez šancí. Až ve 33. minutě se k puku dostal Martin Hanzl, Pöpperle byl však na místě. O čtyři minuty později se prokličkoval Vrána, ale tísněný ztroskotal na Petráskovi. Při vyloučení Martina Hanzla litvínovský gólman vytěsnil Kumstátovu teč.

Pražané se v úvodu třetí třetiny tlačili za vyrovnáním a proti Pechově střele z levého kruhu zasáhl Petrásek. Spartu zastavilo Ihnacakovo vyloučení na dvě plus dvě minuty za nebezpečnou hru vysokou holí. Litvínovu se sice dlouho početní výhoda nedařila, ale nakonec ji 17 sekund před koncem využil. Po Pavlíkově přihrávce prostřelil Pöpperleho z pravého kruhu Martin Hanzl.

Sparťané vykřesali naději

„Filip Pavlík mi to dával mezi kruhy, já mu to vrátil a on zase křížně za mně a já jsem jen vystřelil. Ani nevím, kudy to propadlo, chtěl jsem to hlavně zamést a jsem rád, že to dopadlo," popisoval svou desátou trefu v sezoně Martin Hanzl.

V 57. minutě po Ihnacakově přihrávce Netík nepřekonal přesouvajícího se Petráska, ale v čase 58:44 při power play už Pražané vykřesali naději díky Pechově teči. V dramatickém závěru dostal puk do branky deset sekund před koncem po průniku Vrána, ale sudí gól neuznali a sparťanského útočníka vyloučili za faul na Petráska.

Šlo o faul?

„Myslím si, že to byl faul. Tomu hráči nic jiného nezbylo, než do mě najet, ale myslím si, že brankáři v těchto situacích by měli být chráněni. Když se do mě natlačí hráč a zbourá mě, tak by to měl být faul. Když se hosté radovali, tak jsem si říkal, že to nemůžou uznat," prohlásil Petrásek.

„My se pod pokutou nesmíme k těmto událostem vyjadřovat. Nicméně mě napadla jen otázka, jak by se ta situace řešila v Kanadě," dodal asistent trenéra Sparty Zdeněk Moták.

