O Letňanech by se tak určitě mělo hovořit jako o jednom z adeptů na to poprat se o postup do Chance ligy! Hlavní trenér Jaroslav Nedvěd se s mladým týmem prodral do čela skupiny sever a kráčí sebevědomě do play off. „Zatím jsme spokojení. Od začátku sezony, kdy jsem se tu sešli, jsme udělali posun. Nejdřív jsme vyhrávali mladickým nadšením, po první čtvrtině už ale soupeři věděli, co od nás čekat. Zareagovali jsme na to změnou systému,“ hodnotil v nedávném rozhovoru pro Deník Nedvěd.Vedení klubu ale i přes skvělé výsledky zůstává nohama na zemi. „Chance liga? Na to je ještě chvíli čas, na tu jsou tady jiní adepti,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Letců Tomáš Divíšek.