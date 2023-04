Úvodní domácí porážka dostala hokejisty Letňan v semifinálové sérii proti Vyškovu do nesnadné pozice. Odvetu ale Letci zvládli s velkým přispěním útočníka Adama Kellersteina, který se pod výhru 2:1 podepsal dvěma góly. Semifinále druhé ligy se tedy nyní za stavu 1:1 přesune do Vyškova, kde se ve čtvrtek a v pátek budou hrát další zápasy. „Pojedeme tam udělat vše pro to, abychom vyhráli oba zápasy a dostali se do finále,“ hlásí hrdina posledního utkání.

Útočník Letňan Adam Kellerstein rozhodl druhé semifinále play-off druhé ligy proti Vyškovu dvěma góly. | Foto: HC Letci Letňany / Natálie Havelková

Kellersteinovy dva góly ve druhém utkání se ukázaly jako extrémně důležité, protože pražskému celku pomohly k vyrovnání série. V prvním zápase Letci dvakrát stáhli jednogólovou ztrátu, ale nakonec na domácím ledě prohráli 2:3 a dostali se do nesnadné pozice. „Bylo to nepříjemné, za stavu 0:2 by se do Vyškova jelo opravdu těžko. Z porážky jsme se ale poučili, šli jsme dál a soustředili jsme se na další zápas,“ popisuje dvougólový střelec.

Ve druhém utkání Letňany svého soupeře opět přestřílely, tentokrát se ale dostaly do pohodlnější situace, když jim jejich útočník s jednačtyřicítkou na zádech vystřílel dvoubrankový náskok. První gól vstřelil Kellerstein v 26. minutě a druhý přidal o sedm minut později. Vyškov ještě rychle snížil, jenže na další branku už se nezmohl.

„Určitě to byly moje nejdůležitější góly v sezoně. Jsem rád, že to tam padlo a mohl jsem týmu pomoct. V šatně máme strašně dobrou partu, takže hrajeme jeden pro druhého a ať dá gól kdokoliv, tak má radost hlavně kvůli ostatním klukům a tomu, že nás přiblížil výhře,“ vypráví hokejista, který si v této sezoně vyzkoušel i Chance ligu v dresu Šumperku.

Semifinálová série se tedy za vyrovnaného stavu přesune do Vyškova. A podle prvních výsledků se dá očekávat, že to bude vyrovnaná bitva i tady.

„Nějakou roli určitě hraje to, že se jako soupeři moc neznáme a za celý rok jsme na sebe nenarazili. Zároveň je to už semifinále a tyhle zápasy prostě bývají těsné. Soupeři jsou kvalitnější, každý do toho dává 200 procent. Je to hodně o nervech a maličkostech,“ vysvětluje Kellerstein, proč je zatím série tak těsná.

Jak sám zmiňuje, pro Letňany je to letošní první setkání s týmem ze skupiny východ, odkud do play-off postoupilo vedle Vyškova ještě Znojmo. Během základní části na sebe týmy z obou skupin druhé ligy navzájem vůbec nenarazily.

„Připravovali jsme se na ně jen podle videa. Je to mladý a bruslivý soupeř, podobně jako my. Chtějí hrát aktivní rychlý hokej. Mě osobně překvapili šikovností a hokejovostí,“ říká na konto vyškovských hokejistů sedmadvacetiletý forvard.

Ten spolu s celým letňanským týmem vyrazí do Vyškova ve čtvrtek, kdy nastoupí ke třetímu semifinálovému zápasu. Mužstvo pak na místě přespí a druhý den odehraje i čtvrtý duel. Motivace urvat obě utkání je každopádně u Letců obrovská.

„Všichni v týmu spolu chceme být co nejdéle, protože jsme opravdu dobrá parta a užíváme si každý trénink a zápas. Všichni chceme společně něco dokázat. Já navíc v Letňanech začínal s hokejem, takže pro mě osobně by byla obrovská pocta dotáhnout Letňany do finále a případně i do první ligy. Profesionální hokej se tu nikdy nehrál, takžeže bych byl moc rád součástí toho okamžiku,“ zakončuje Kellerstein.

