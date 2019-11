Jste sedmí a máte sedmibodovou ztrátu na druhé místo. Počítám, že musíte být spokojení.

Jednoznačně. Vždyť máme mladší mužstvo, nenajdete u nás žádné přeplacené hráče. Před sezonou se čekalo, že se budeme pohybovat spíše ve druhé polovině tabulky. Kluci ale pracují výborně. A to jsme ještě mohli mít třeba o pět bodů více.

Loni Slavia ztrácela body v koncovkách, prohrála dvanáct prodloužení ze třinácti. Letos tým naopak dokáže v rozhodujících chvílích zápas zlomit ve svůj prospěch. Co se změnilo?

Hodně nám pomáhá Petr Vampola, který nastupuje v rozhodujících momentech, navíc vyhrává buly. Trenér může hráčům říkat cokoli, ale důležité je, co pak předvedou na ledě.

Jaká je kvalita letošní soutěže?



Řekl bych, že poslední tři roky je to podobné. Je sedm osm bohatších týmů, které mají nabité kádry, jsou silní, plní starších a dražších hráčů.

Budějovice v čele nepřekvapují, ale hned za nimi najdeme Litoměřice, Přerov. Čím si to vysvětlujete?



Nahoře jsem čekal ještě Jihlavu a Vsetín. Překvapením jsou určitě Litoměřice, Přerov ne, ten je hodně silný. Kluci tam jsou delší dobu pohromadě, to se musí projevit.

Místo u národního týmu je největší pocta

Soutěž má opět jiný herní systém, po 26. kole se tabulka rozdělí na dvě poloviny a spodní část hraje o dvě místa v předkole play-off. Nejsou časté změny v systému ku škodě soutěže?



Těžko hodnotit, rozhodla o tom všechna mužstva. Nejspravedlivější systém by byl určitě čtyřikrát každý s každým. Je ale pravda, že dlouhé cestování je v dnešní době nepříjemné.

Jaké byly další varianty?

Jednou z variant byly skupiny, což by nebylo špatné, ale na východě je více silnějších mužstev, takže by se musela namíchat. Ideální by byla varianta tripů, jako jsou třeba u mládeže. Vytvoří se dvojice a hrají se dvojzápasy. Ale rozhodlo se takhle.

Před pár týdny jste získali na střídavé starty Jana Hlaváče. Zatím odehrál dva zápasy. Jak často ho budete využívat?



Máme džentlmenskou dohodu s Vrchlabím. Honza má možnost u nás kdykoliv trénovat. Baví ho to, vždyť všechno probíhá ve vyšším tempu. Zápasy se ale většinou kříží s 2. ligou. Jsme domluveni, že pokud se křížit nebudou, tak nám pomůže. Teď měl navíc Honza drobné zranění, proto nebyla taková možnost ho využívat. Ovšem jeho priorita je postup s Vrchlabím.



Obraťme list. Za sebou teď máte povedený turnaj s reprezentací, kde působíte jako asistent hlavního trenéra. Jak svou úlohu berete?



Beru to tak, že místo u národního týmu je tou nejvyšší poctou, jaké může trenér v Česku dosáhnout. Už když jsem byl u devatenáctky, tak jsem si toho ohromně vážil a měl pocit, že je to nejvíce. A hlavní tým je samozřejmě ještě výš.

A navíc se vám turnaj ve Finsku zakončil ziskem poháru…

Z našeho vystoupení na Karjala Cupu jsme měli výborný pocit. Bylo vidět, že se od loňska pár věcí změnilo. Hráči si víc věří, jádro mužstva je totiž podobné, zkušenosti z mistrovství světa se zúročují. Ví, do čeho jdou, co po nich chceme, a hlavně mají obrovskou chuť reprezentovat. To je největší pozitivum.

Je úloha asistentů u národního týmu podobná té v klubu?



Ano, máme jasně rozdělené úlohy. Když něco řešíme, každý k tomu něco řekne, ale rozhodující slovo má hlavní trenér, to je jasné.

Řešilo se, že u reprezentace jsou dva Říhové. Jaké to je pracovat v jednom týmu s otcem?

Komunikace je stejná. I když jsem v extralize trénoval se Zdeňkem Venerou, tak jsem mu řekl svůj názor. V tomhle nevidím žádná pozitiva nebo negativa.

Hokejovou Slavii v posledních týdnech popularizuje seriál Lajna. Komunikovali s vámi nějak jeho tvůrci, byli jste s nimi v kontaktu?

Ano, štáb dělal některé záběry při našem tréninku a přijel natáčet také pár zápasů. A to byla vlastně jediná naše komunikace.

Sledujete Lajnu?



Přiznám se, že ne. Viděl jsem pár úryvků na sociálních sítích, ale seriál nesleduji nijak bedlivě. Jsou tam věci, které třeba vyznějí vtipně. Ale nevím, jestli by si měl dělat srandu právě ze Slavie.

Miloš Říha ml.



Narozen: 9. února 1982.



Trenérská kariéra: 2012/13 Hradec Králové (asistent), 2013/14 Pardubice (asistent), 2014/15 Pardubice (hlavní, pouze měsíc), 2014/15 2017/18 Litoměřice (hlavní), 2018/? Slavia (hlavní).