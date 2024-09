Příprava hokejistů pražské Slavie pokračovala středečním utkáním s B týmem Pardubic, ve kterém Pražané ztratili vedení 2:0 a nakonec prohráli 2:4. Došlo i na menší potyčku, která dala vzpomenout na víkendový turnaj v Německu. Slavie tam ukončila finále už po 28 odehraných minutách po zranění jednoho z hráčů a hromadné bitce. Tomáš Knotek, který loni nosil kapitánské céčko a od letoška bude „pouze“ asistentem kapitána, vysvětlil, co se v Německu stalo. Zkušeného útočníka ale čeká ještě šest zápasů dlouhá pauza, kdy musí odpykat trest z minulé sezony. „Je to nepříjemné, ale sám jsem si to způsobil, takže se s tím musím nějak poprat,“ uvědomuje si Knotek.

V této fázi přípravy přece jen výsledky ještě nejsou až tak důležité, ale co vám ukázal zápas s Pardubicemi?

Určitě je to varovný signál. Vedli jsme 2:0, ale pak jsme si nechali dát čtyři góly, což je trochu škoda. Neproměnili jsme hodně šancí a nezaznamenali jsme žádný gól při hře pět na pět, což je potřeba zlepšit. Stále je to jen příprava, ale musíme se zaměřit na hru v pěti.

Kde vidíte problém, že došlo k otočení skóre z 2:0 na 2:4?

Myslím si, že Pardubice dnes byly lepší v předbrankovém prostoru. Třetí gól, který jsme inkasovali na 3:2, padl právě v tomto prostoru. Poté jsme už jen neefektivně doháněli ztrátu. Pardubice dnes byly zkrátka lepší v zakončení.

Přece jenom to byl teprve druhý soupeř z Maxa ligy. Není problém, že v přípravě máte soupeře, které tolik neznáte?

Nemyslím si to. Máme svůj systém hry, kterým se chceme prezentovat, a je jedno, jestli hrajeme proti týmům z Německa nebo z extraligy. Důležité je, abychom se drželi našeho systému. Osobně jsem rád, že hrajeme různorodý hokej, který se liší od toho, co nás čeká v sezóně.

Na konci došlo i k potyčce. Čím to bylo způsobeno?

V každém zápase, ať už je to přátelský duel nebo ne, jsou přítomny emoce. Někdy jsou tyto potyčky zbytečné, ale tentokrát se to zvládlo bez větších problémů. Prostě to k hokeji patří, i když si myslím, že v sezóně to tak často vidět nebude.

V neděli po potyčce skončilo finále poháru proti německému Selbu už po 28 minutách hry. Co se tam stalo?

Zápas začal v dobrém tempu, ale pak, aniž bych chtěl svalovat vinu na německý tým, začali hrát tvrdší hokej s některými zákroky za hranou pravidel. V kabině jsme si řekli, že pokud by to mělo pokračovat tímto způsobem, nemá smysl riskovat zranění před ligou, která začíná za deset dní. Ve druhé třetině došlo k bitce pět na pět, která byla zbytečná. Když nám rozhodčí řekli, že máme hrát hokej především my, Češi, usoudili jsme, že se to příliš nezmění, rozhodčí nás neochrání, a proto jsme se rozhodli zápas ukončit.

I když šlo o přípravný turnaj, nebyla škoda zápas ukončit, když šlo o finále?

Samozřejmě to byla škoda, byl to přece jen finálový zápas, který mohl ukázat určité věci. Ale rozhodli jsme se takto, a to jak realizační tým, tak hráči. Bylo to společné rozhodnutí.

Došlo tam také ke zranění, že?

Ano, to byl asi hlavní důvod našeho rozhodnutí. Nechtěli jsme riskovat, že přijdeme o hráče kvůli přípravnému zápasu, který v konečném důsledku nic neřeší. Některé jejich zákroky byly za hranou, a i když jsme se nechtěli nechat, věděli jsme, že rozhodčí naše hráče dostatečně neochraňují. To byl hlavní důvod, proč jsme odešli z ledu.

Se Selbem jste předtím hráli i v Praze. Nemohlo to mít původ už v tomto zápase?

Německé týmy hrají jiný styl hokeje, mají hodně Kanaďanů, kteří hrají tvrdě. Ale nemyslím si, že bychom s tím měli nějaký problém. Kdyby ten zápas probíhal v rámci určitých mezí, bylo by to v pořádku. Hokej je kontaktní sport, souboje patří ke hře. Ale pokud vám někdo míří na koleno nebo se soupeř snaží zranit hráče, když už je na zemi, je to nepřijatelné. To nechcete vidět ani v přípravě, ani v hokeji obecně.

Máte za sebou skoro celou přípravu, hráli jste s různorodými soupeři. Na čem bude potřeba ještě zapracovat a kde vidíte největší rezervy?

Myslím si, že speciální týmy zatím nemáme špatné, ale v lize to může být jiné. V přípravných zápasech to celkem fungovalo, ale určitě musíme vylepšit mezihru a hru pět na pět, kde zatím nedáváme tolik gólů, kolik bychom si představovali. Osobně radši hraju proti různorodým soupeřům než proti stejným týmům, takže jsem rád, že jsme měli možnost hrát proti extraligovým týmům, německým klubům i třetiligovým celkům z Německa. Každý zápas ukázal něco jiného, ale skutečný obraz uvidíme až 14. září.