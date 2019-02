Poslední propadák v Pardubicích odnesli svěřenci německého kouče nočním tréninkem. Z přístupu hráčů Krupp zuřil, po zápase jim dal téměř půlhodinový kartáč. A po návratu do Prahy je za trest nahnal na led.

„V životě jsem nezažil noční trénink. Ale vedení rozhodlo, hráči jsou profesionálové, tak to musí splnit. A za ten výkon v Pardubicích by měli trénovat celou noc. S takovým týmem si nemohou dovolit zaváhat. Navíc v současné pozici,“ souhlasí s krokem trenéra bývalý útočník Sparty Pavel Richter.

Chybí tahouni

Jak velký díl viny nese na svých bedrech Krupp? „Pokud si hráče vybral, tak je za to odpovědný. Jestli ale všechny přivedl Michal Broš (sportovní manažer, pozn. red.) a on s nimi musí pracovat, je to složitější. Problém je, že někteří by se do Sparty za našich časů vůbec nemohli dostat,“ myslí si další klubová legenda Petr Ton.

I přes nepřesvědčivé výsledky, ze kterých vyplývá současný tuhý boj o udržení předkola, se však zdá, že pozice německého stratéga je pevná. „Trenérem to tentokrát není. Ať tam bude stát Scotty Bowman nebo Franta Výborný, těžko z týmu vyždíme víc. Spartě totiž chybí hráči, kteří by ji dlouhodobě táhli,“ říká Richter.

Slova o případném padáku pro Kruppa tak nejsou příliš na místě. „Poslední dobou ve Spartě nevyhazují trenéry po pár špatných výsledcích, jako dříve,“ podotýká Richter.

Důvodů může být více. „Má dvouletou smlouvu a sparťanská ekonomika asi není v takové kondici jako kdysi. Museli by ho vyplácet. Nebo je možné, že vedení o tom přemýšlelo, ale nenašlo dobrého nástupce. Navíc změn teď bylo dost, hráčům to nepomůže,“ přemýšlí Ton.

Krupp tak před rozhodující fází sezony zkouší vytlouct z mužstva to nejlepší netradičními metodami. Zabral německý „fén“ a noční dostaveníčko? Možná ano, protože Sparta včera vyhrála v Mladé Boleslavi 1:0 Smejkalovým gólem z poslední minuty.