Chicago tu v pátek večer zahájí nový ročník v rámci NHL Global Series soubojem s Philadelphií.

„Jsou to fajn pocity. Stále to ještě nechci zakřiknout. Zahrát si první zápas v NHL doma je něco neskutečného. Těžko si přát víc,“ řekl Deníku Kubalík, který s týmem Chicaga přiletěl do Prahy z kempu v Berlíně.

Zápas se blíží. Pociťujete víc natěšení nebo nervozitu?

Půjde o něco, co zatím úplně neznám. Proti Philadelphii jsem ještě nikdy nehrál (úsměv). Nemůžu říct, že bych byl úplně klidný, ale naučil jsem se zbytečně nestresovat a spíš se nemůžu dočkat. Natěšení převládá.

Kdy začalo být reálné, že v Praze naskočíte? Věděl jste to už třeba v Berlíně?

Do Chicaga jsem šel s tím, že si chci vybojovat místo v týmu. Prakticky od začátku kempu jsme nastupovali v útoku s Davidem Kämpfem a Brandonem Saadem, což dávalo naději. Ve stejném složení jsme hráli i v Berlíně a hodnocení kouče vyznívalo příznivě. Což šanci zvyšovalo a teď je to skutečnost.

Až by se zdálo, že jste do Chicaga přišel, viděl a prosadil se. Bylo to takhle snadné?

Povedl se mi první zápas, v němž jsem hned skóroval. Což mi pomohlo psychicky. Dokázal jsem si, že se svým hokejem můžu být úspěšný i v zámoří. Takže až na těch pár prvních dní, kdy se člověk rozkoukává, jsem byl docela v pohodě.

Musel jste se nějak zvlášť přizpůsobovat hernímu stylu Blackhawks?

Ani ne. Snažil jsem se držet své hry. Na ledě nic extra nevymýšlet, hodně bruslit, napadat a prát to na bránu, jak to jde. Tohle mě do Chicaga dostalo, takže nebyl důvod něco měnit. Samozřejmě zámořská kluziště jsou menší, na vše je tak méně času, takže nejde moc otálet.

Někde jste povídal, že tým Chicaga je plný hokejových hvězd. Jak vás hráči přijali?

Skvěle. Znovu se jen potvrdilo, že to sice jsou hokejové hvězdy a osobnosti, ale v kabině jsou to normální kluci. Nebyl problém se na ně s čímkoliv obrátit.

Nakolik vám pomohlo, že v týmu máte českého parťáka, který je v Chicagu už nějaký čas?

S Davidem Kämpfem se známe, což je zvlášť po hokejové stránce výhoda. Víme, co od druhého čekat. Že já jsem spíš střelec, on naopak skvěle vyváží puky, zvládá buly i hru v rohu. Takže o tohle se nemusím starat, protože je to jeho práce. Teď jen aby nám to klaplo i poprvé naostro.

Jak se vašim zámořským spoluhráčům líbí v Praze?

Myslím, že mnohem víc než v Berlíně, kde zrovna probíhal velký maraton. Takže hned po příletu do Prahy ožili. Ptali se, kam se mají jít podívat. Těší se na město i na zápas fotbalové Ligy mistrů.

Už ochutnali plzeňské pivo?

Určitě ho zkusí. Předtím tvrdili, že nejlepší pivo se vaří v Americe, teď poznají to pravé (úsměv).

Na utkání v Praze dorazí vaši nejbližší a mezi nimi bratr Tomáš, který si NHL rovněž zahrál. Jaké rady vám před premiérou dal?

Zatím jsme se nestihli nějak víc pobavit. Ale Tomáš dobře ví, že na tom, co ve čtvrtek přijde, má velkou zásluhu. Prožívá to se mnou a doufám, že si zápas stejně jako já maximálně užije.