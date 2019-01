Praha - Hokejisté Sparty prohráli ve 46. kole se Zlínem 1:4. Slavia nestačila na lídra 2:3.

Brankář Slavie Robert Slipčenko se proti Plzni pořádně nadřel. | Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Vítězná řežba pro Berany! Emocemi prošpikovaný extraligový duel 46. kola měl parametry vyřazovacích bojů.



Berani o svém triumfu nad pražskou Spartou rozhodli již v úvodu střetnutí. V osmé minutě se ujali třígólového vedení, což byl pro Pražany těžký direkt. Žlutomodří si připsali třetí výhru v sezoně nad svým dlouholetým rivalem.

Berani do vyhecovaného střetnutí hladově vlétli a po Vlachově úniku a střele zápěstím a následném důrazném zakončení Köhlera do odkryté klece se ve 4. minutě ujali dvoubrankového vedení. V polovině osmé minuty se prosadil Záhorovský. Třetí trefu však musel potvrdit až videorozhodčí. „Deset,“ hřmělo stadionem.



Spartě se podařilo snížit Gulašim, jenž využil přesilovou hru. Od začátku je duel vyostřen, hráči si na vzájem nic nedarují. V 15. minutě se za Přikrylovou brankou strhla mela, kdy nejprve Vlach sestřelil Hromase. Pomstít jej přišel Hrdel, který Vlacha složil k zemi. S vykloubeným ramenem jej poslal do nemocnice

Druhá třetina skončila stejně jako první. Do pěstního souboje se pustil Linhart s Podlešákem. Oba okamžitě putovali zchladit horké hlavy pod sprchy. V polovině zápasu se opět začal hrát hokej. Sparta zkoušela vstřelit kontaktní gól, jenže naopak to byli Berani, kteří zvýšili svůj náskok. V přesilové hře procedil kotouč za Přikryla podruhé v utkání Záhorovský.

V závěrečné části vybuchly emoce naplno. Hráči se rozdělili do dvojic a na ledě se odehrály čtyři bitky zároveň. Hosté dohrávali zápas v deseti hráčích. Posledních pět minut již Sparta pouze kroužila v obraném pásmu s pukem na holi.

Zlín - Sparta 4:1 (3:1, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 2. Vlach (Kubiš), 4. Köhler (Balaštík), 8. Záhorovský (Švrček, Kristek), 33. Záhorovský (Důras, Kristek) – 13. Gulaši (Kratěna, Vykoukal). Rozhodčí: Polák, Šír – Gebauer, Lederer. Vyloučení: 11:6 navíc Švrček, Linhart, Köhler, Balán (všichni Zlín) a Hrdel, Podlešák, Výborný, Hromas, Hanzlík, Philip (všichni Sparta) 5 plus do konce, Vlach (Zlín) 10 minut. Využití: 1:1. Diváci: 5141.

Zlín: Sedláček – Hamrlík, Linhart, Švrček, Galvas, Míka, Bořuta, Kučný, Lučka – Balaštík, Leška, Köhler – Důras, Kristek, Záhorovský – Kubiš, Roman Vlach, Sivák – J. Ondráček, Balán, F. Čech. Trenéři: Venera, Rostislav Vlach a Hrazdira.

Sparta: Přikryl – Vykoukal, Gulaši, Philipp, Jan Hanzlík, Macholda, Vydarený, Bolf – Hromas, Hrdel, Koreis – Kratěna, Broš, Ručinský – Ton, D. Výborný, Podlešák – M. Látal, Langhammer. Trenéři: D. Volek a Holaň.

Plzeň – Slavia 3:2 (0:0, 1:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 40. Bomersback (Vampola), 53. Hanzlík (Vampola), 59. Vlasák (Vampola) – 32. Doležal (Červenka, Kadlec). Rozhodčí: Minář, Hradil – Bejček, Lhotský. Vyloučení: 1:6, navíc Havel (Sla) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 8327.

Plzeň: Pöpperle – Benák, Jiří Hanzlík, Benda, Modrý, Dresler, Malena – Stránský, Vostřák, Vlasák – Bomersback, Vampola, Adamský – Scofield, Jan Kovář, Hvila – Tvrdík, M. Heřman, Dvořák. Trenér: M. Jelínek.

Slavia: Slipčenko – Kadlec, Vašíček, Sloboda, Žižka, Campbell, Kolařík, J. Drtina – Havel, Červenka, Tomica – Kůrka, Clarke, Vondrka – Doležal, Holec, Svoboda – M. Čermák, V. Růžička ml., Sklenář. Trenér: V. Růžička st.