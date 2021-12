Daniel Kružík do sezony rozhodně nevstoupil špatně. V barvách Slavie odehrál dvanáct zápasů, během kterých posbíral sedm asistencí a vstřelil jednu branku. V reakci na špatné týmové výsledky ho ale vedení klubu poslalo v polovině října na dva měsíce do Sokolova, přičemž opačným směrem putoval útočník Tomáš Vracovský. „Hostování bylo iniciované ze strany Sokolova, nebylo to tak, že by se mě Slavia chtěla zbavit. Volal mi sokolovský trenér pan Štrba, pod kterým jsem loni trénoval. Ptal se mě, jestli bych měl zájem tam jít, a řekl mi podmínky,“ vysvětluje Kružík, který na nabídku kývl.